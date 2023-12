Halo, la Stagione 2 della serie TV avrebbe già una data

La serie televisiva dedicata a Halo ha indubbiamente diviso i fan: gli autori dello show hanno deciso di raccontare una storia totalmente diversa su Master Chief, slegata alla linea temporale dei videogiochi e con alcune libertà che hanno fatto discutere.

Tra i cambiamenti che i fan non hanno gradito maggiormente c'è anche la scelta di mostrare il volto dello storico protagonista: una scelta adottata non solo in un'occasione, ma quasi costantemente nel corso dello show.

Eppure, pur avendo spaccato a metà il pubblico, la serie si è comunque rivelata un discreto successo per Paramount+, confermando ormai più di un anno fa il suo ritorno con una seconda stagione.

E se avrete voglia di scoprire che cosa succederà nelle prossime avventure del Master Chief televisivo, magari dopo esservi presi una pausa da Halo Infinite (che trovate incluso su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon), potreste essere presto accontentati.

Paramount+ ha infatti deciso di pubblicare l'intera prima stagione completa in formato totalmente gratuito su YouTube, ma solo per il pubblico americano: se proverete ad accedere alla playlist al seguente indirizzo, è probabile che vi comparirà solo un messaggio di errore.

Ma la novità più interessante, almeno per il pubblico italiano, è sicuramente un'altra: come prontamente segnalato da GamesRadar+, pare che nella descrizione di queste puntate sia stata svelata anche la data ufficiale della Stagione 2 della serie TV di Halo.

I video invitavano infatti il pubblico a recuperare tutte le vicende della serie televisiva «prima dell'inizio della Stagione 2 l'8 febbraio».

Sarebbe dunque l'8 febbraio 2024 la data indicata per l'inizio della Season 2 di Master Chief: tale dicitura è stata però prontamente rimossa dopo pochi istanti, lasciando dunque ipotizzare che si sia trattato di un reveal arrivato in anticipo clamorosamente per errore.

Insomma, che vi sia piaciuta oppure no, la serie TV di Halo tornerà e sarà con molta probabilità uno dei primi adattamenti videoludici che vedremo il prossimo anno. Ovviamente, vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori conferme o smentite.

Tornando invece nel territorio dei videogiochi veri e propri, possiamo dire che Halo Infinite è riuscito ad avere una sua "rivincita": dopo che gli ultimi mesi si erano rivelati decisamente complicati, ora l'esclusiva Xbox è una delle più giocate sulla piattaforma grazie agli ultimi aggiornamenti.