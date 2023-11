Halo sta avendo la sua rivincita, a sorpresa

Xbox non ha mai dimenticato la serie di Halo, sebbene l'ultimo capitolo - ossia Infinite - non se la sia passata troppo bene negli ultimi mesi.

La saga sparatutto (che trovate anche su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) ha infatti vissuto alti e bassi, sebbene il franchise sia comunque ancora molto amato dai fan.

Le ultime novità per Halo Infinite che i fan aspettavano hanno infatti deluso le aspettative, come quella cancellata in maniera definitiva.

Ora, dopo che il capo di Xbox Phil Spencer e il boss di Xbox Game Studios Matt Booty avevano lasciato intendere che Halo non morirà, arrivano ora buone nuove sul "vecchio" Halo Infinite, il quale starebbe vivendo un rilancio tra i fan.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Halo sta vivendo un enorme ritorno di fiamma, con Halo Infinite che si attesta come il gioco più giocato su Xbox in USA negli ultimi tempi.

Dopo che la base di giocatori è rapidamente diminuita, spostandosi su altri titoli, 343 Industries si è impegnata a risollevare il gioco con aggiornamenti post-lancio, il che evidentemente ha funzionato, visto che i fan sostengono che il gioco sia attualmente nel miglior stato mai raggiunto.

Questo si è tradotto anche in statistiche positive, con Halo Infinite che ha superato Destiny 2 come gioco più giocato su Xbox negli Stati Uniti, dimostrando che l'amato sparatutto sci-fi è senza dubbio sulla via della ripresa.

La maggior parte del merito va a 343 Industries per l'aggiunta di contenuti a ogni stagione, come la modalità Infection, nuove armi/gadget e numerosi bug fix e correzioni alla stabilità.

Ma non solo: anche una sana dose di nostalgia con mappe multiplayer di Halo 3 rimasterizzate e l'armatura di Master Chief da Halo: Combat Evolved hanno senza dubbi aiutato, sebbene quest'ultima abbia ricevuto critiche per il costo quasi equivalente a quello di un gioco intero.

Parte del merito va anche a Destiny 2, stranamente, poiché il gioco ha recentemente registrato il suo numero più basso di giocatori di sempre, oltre al rinvio della prossima espansione.

Restiamo ora in attesa di capire quale sarà il futuro di Halo, soprattutto in seguito ai numerosi licenziamenti adoperati da Microsoft.

343 Industries aveva in ogni caso provato a rassicurare gli animi, sottolineando che «Halo è qui per restare». E così pare essere.