Le serie di giochi giapponesi più vendute di sempre: come si piazza Final Fantasy?

È di poche ore fa la conferma che la saga di Final Fantasy ha raggiunto un traguardo davvero considerevole, dal 1987, sfondando il muro dei 180 milioni di copie in tutto il mondo. Un numero non proprio male, per la fantasia finale nata dall'immaginazione di Hironobu Sakaguchi, diventata una istituzione nel mondo dei videogame.

Ma come si piazza il franchise rispetto ad altre serie di videogiochi giapponesi di grande successo? In realtà, molto molto bene, dal momento che a precederlo sono solo i nomi altisonanti di Mario e di Pokémon.

Advertisement

I dati, messi insieme dall'analista indipendente Genki, noto su Twitter per le sue analisi videoludiche, sono quelli che potete vedere di seguito. La classifica non comprende tutti i franchise più popolari, ma può dare un'idea di come si piazzino gli uni rispetto agli altri, per quanto riguarda l'impatto sul mercato.

Le saghe di videogiochi giapponesi più vendute

Mario - circa 830 milioni (Nintendo) Pokémon - 480 milioni (Nintendo) Final Fantasy - 180 milioni (Square Enix) Sonic - tra 160 e 178 milioni circa (SEGA) Resident Evil - 142 milioni (Capcom) The Legend of Zelda - 140 milioni (Nintendo) Monster Hunter - 92 milioni (Capcom) Gran Turismo - 90 milioni (PlayStation) Dragon Quest - 88 milioni (Square Enix) Metal Gear - 59,8 milioni (Konami)

Final Fantasy si accomoda così in terza posizione, precedendo anche saghe altrettanto storiche come Sonic e The Legend of Zelda. Rimane un po' più indietro l'altro grande franchise di giochi di ruolo, Dragon Quest – che però è estremamente popolare proprio in Giappone, mentre ha di solito numeri un po' inferiori a Final Fantasy, nel resto del mondo, affermandosi insomma come "meno internazionale".

Troviamo in classifica anche un franchise relativamente giovane, rispetto ad alcuni dei mostri sacri citati, come Monster Hunter, che insieme a Resident Evil tiene alta la bandiera di Capcom.

A chiudere la top 10 è invece Metal Gear, con i suoi quasi 60 milioni di copie vendute: un numero che sicuramente avrà nuovo slancio con l'arrivo della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (la trovate su Amazon) e con quello futuro di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Sul mercato giapponese, in queste ore abbiamo parlato anche del sempre più ampio divario tra gli stipendi dei dirigenti occidentali dei publisher di videogiochi e quelli del mercato nipponico.