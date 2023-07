Final Fantasy nella leggenda: vola a oltre 180 milioni di copie vendute

In occasione dell'annuncio di una collaborazione con una compagnia teatrale, Square Enix ha annunciato che la sua celebre saga Final Fantasy può contare su numeri decisamente leggendari: il franchise, infatti, ha sfondato il muro dei 180 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Nato da un'idea di Hironobu Sakaguchi, che lo aveva concepito come la sua «fantasia finale» dopo alcuni progetti che non avevano lasciato il segno, l'universo di giochi di ruolo (oggi virati più verso l'action) è diventato una vera e propria istituzione videoludica e tutt'oggi diversi episodi, come quelli compresi tra Final Fantasy VI e Final Fantasy X, sono universalmente riconosciuti come perle del nostro medium preferito.

«La leggendaria saga Final Fantasy ha distribuito e venduto in digitale oltre 180 milioni di copie in tutto il mondo» scrive Square Enix, come tradotto da NoisyPixel, «fin dal suo debutto nel 1987. Con il suo meraviglioso comparto grafico, la sua visione unica del mondo, delle storyline ricche, la serie ha catturato le persone non solo in Giappone, ma anche in tutto il mondo – superando i confini del videogioco per raggiungere sceneggiati televisivi, film, Kabuki e svariati altri media».

Oggi, Final Fantasy è un nome così universale che ci sono perfino non-videogiocatori che conoscono questo franchise.

E Square Enix, lo sappiamo, ci punta fortemente: la recente uscita di Final Fantasy XVI (lo trovate su Amazon) ha attirato anche le attenzioni di Sony, che se ne è garantita l'esclusiva temporale su PS5, anche se gli analisti sono scettici sul rallentamento delle vendite del gioco sul mercato di casa – dove il fatto di essere uscito su una sola piattaforma non farebbe così differenza, considerando che anche i precedenti non hanno mai avuto grande pubblico su Xbox nel Paese del Sol Levante.

Per il futuro, la saga vedrà il prossimo anno l'arrivo di Rebirth, secondo capitolo dell'opera di remake di Final Fantasy VII. E, con indiscrezioni sempre più insistenti e una Square Enix che sta facendo le sue riflessioni, chissà che il prossimo a tornare non sia davvero Final Fantasy IX.