Sembra strano, ma The Legend of Zelda è considerata tra le serie più difficili di sempre

Difficile immaginare che i videogiochi della serie di The Legend of Zelda possano essere considerati realmente difficili, ma a quanto pare è davvero così.

Non c'è solo Elden Ring (lo trovate su Amazon), quindi, tra i videogiochi più difficili dell'ultimo periodo storico.

Advertisement

Anche se a volte basta solo usare il cervello per avere la meglio contro le minacce dell'Interregno. Letteralmente il cervello, come ha dimostrato una streamer.

Certo non è per tutti così difficile, visto che c'è chi riesce a portarlo a termine addirittura con un volante.

Ma è comunque in cima alla classifica dei videogiochi più difficili stilata dopo un sondaggio di Windows Report.

Lo studio ha preso in esame il numero di ricerche effettuate dagli utenti relative alle guide strategiche. In buona sostanza, quante volte i giocatori hanno cercato degli aiuti online.

Elden Ring è di gran lunga il videogioco per cui i giocatori statunitensi hanno avuto più bisogno di aiuto con, in media, oltre 73mila ricerche di guide ogni mese.

Sicuramente una buona parte di questi numeri elevati è data dal fatto che il titolo ha poco più di un anno di vita, ed essendo relativamente recente (nonché molto popolare) è sicuramente al centro di molte attenzioni.

Per un motivo simile troviamo God of War Ragnarok al secondo posto, con oltre 12mila ricerche ogni mese.

Ma il resto della classifica è molto interessante, eccola per posizioni e numero di ricerche:

Elden Ring 73,480 God of War: Ragnarok 12,210 The Legend of Zelda: Link's Awakening 11,380 Metroid Dread 11,150 The Legend of Zelda: Ocarina of Time 10,680 Hollow Knight 9,070 The Legend of Zelda: Majora's Mask 7,610 Horizon Forbidden West 7,320 Stray 6,990 Final Fantasy 7 6,950

Considerati gli altri nomi in classifica, è molto interessante la presenza di ben tre videogiochi della saga di The Legend of Zelda.

Oltre ad Ocarina of Time e Majora's Mask, anche Link's Awakening (la versione per Nintendo Switch) è addirittura al terzo posto.

C'è da dire che gli Zelda "old school" erano molto più criptici, soprattutto Link's Awakening che aveva molti degli elementi originari che poi sono stati adottati da From Software con i suoi soulslike.

L'inserimento di Metroid Dread è altrettanto interessante, perché conferma il fatto che si tratti di un videogioco molto impegnativo (che con gli ultimi aggiornamenti lo è diventato ancora di più).