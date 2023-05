Elden Ring, c'è chi gioca con il volante ora, e sottosopra

Continuiamo a scoprire persone che giocano in modi assurdi ad Elden Ring, a dimostrazione che From Software deve far uscire al più presto un nuovo soulslike.

O almeno il DLC tanto atteso, visto che il gioco base (che trovate su Amazon) è stato ormai rivoltato dai giocatori.

Pare che Shadow of the Erdtree, il DLC annunciato di recente, sia infatti in sviluppo da più di un anno quindi, come dire, sarebbe anche l'ora che esca.

Se non altro i fan di From Software potranno placarsi un attimo con Armored Core VI, che finalmente ha una data di uscita (con tanto di trailer).

Anche perché i giocatori stanno perdendo la testa da mesi per Elden Ring, dove ne abbiamo viste di ogni.

Nell'ordine, più o meno sparso, c'è chi ha giocato il souslike con il cervello (e non è un modo di dire), con un tablet, solo con la voce oppure con un tappetino da ballo in una partita doppia su PS5 e PC.

Ora c'è chi lo sta giocando con il volante. Sottosopra.

Non avete capito male, ecco il video (tramite The Gamer):

Non sappiamo perché zestypineapples, il content creator che si è cimentato in questa impresa, abbia deciso di iniziare ad esplorare l'Interregno con un volante al contrario, ma va bene così.

Lo streamer sta cercando di completare l'intero titolo usando un volante, e nel video potete vedere la sola battaglia con Margit. Il creator sta condividendo passo passo il suo processo e, finora, le cose stanno procedendo bene.

Il viaggio finora è durato quattro mesi e, per non farsi mancare nulla, lo streamer ha tentato anche di affrontare Malenia in questo modo (trovate tutto su YouTube).

Probabilmente gli farà comodo avere la mappa dell'Interregno nella realtà perché sì, ora il mondo di Elden Ring può arrivare al vostro fianco, circa.