Sekiro 2 in Unreal Engine 5 è il sequel next-gen (dei fan) che sogniamo

Tra i soulslike di FromSoftware più amati di sempre merita certamente più di una menzione Sekiro Shadows Die Twice, che i fan si augurano di poter presto riscoprire con un capitolo numero 2.

Naturalmente è evidente che, se mai dovesse accadere, non succederà in tempi brevi: gli sviluppatori sono infatti pienamente impegnati per supportare Elden Ring (potete recuperare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) e ci vorrà tempo prima di pensare a un eventuale sequel.

Ed è per questo motivo che i fan hanno deciso di immaginarselo da soli: come segnalato da Wccftech, il content creator ENFANT TERRIBLE ha infatti deciso di immaginare come sarebbe un eventuale Sekiro 2 realizzato in Unreal Engine 5.

Il fan ha realizzato un vero e proprio trailer fan-made di Sekiro 2, prendendo spunto da diversi progetti realizzati con il motore grafico next-gen: il risultato è semplicemente bellissimo e fa sognare che un sequel possa essere davvero annunciato a breve.

Potete giudicare voi stessi osservando il video realizzato da ENFANT TERRIBLE, che vi riproporremo comodamente qui di seguito:

Chissà se, dopo l’enorme successo di Elden Ring, FromSoftware avrà voglia di tornare ad esplorare un titolo dalle atmosfere incredibilmente affascinanti, riuscendo perfino a vincere l’ambizioso premio GOTY.

Per il momento, ai fan non resta che continuare ad affrontare l’avventura originale o esplorare il mastodontico Interregno: se dovesse però davvero arrivare un annuncio ufficiale di Sekiro 2, naturalmente sarete i primi a scoprirlo tramite le nostre pagine.

A proposito di progetti futuri di FromSoftware, sembra proprio che il leak su un DLC di Elden Ring si sia rivelato solo un falso: ci sono le prove che smentiscono i «piani anticipati» di Bandai Namco.