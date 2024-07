SEGA svela la nuova serie animata di Sonic: ecco il primo trailer

SEGA deve averci preso gusto nel raccontare le storie dei suoi porcospini fuori dai videogiochi, perché con Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings verrà raccontato un prequel tramite una nuova serie aniamata, per l'arrivo del nuovo videogioco in uscita.

Lo avva fatto con Sonic Prime, serie Netflix di successo che ha goduto anche di numerose stagioni, e ora lo farà anche con una serie animata.

Ovvero Sonic x Shadow Generations, che trovate su Amazon, ovvero il remake di uno dei giochi più amati del filone in 3D di Sonic the Hedgehog, che SEGA ha deciso di accogliere con una serie animata inedita.

Mostrata durante l'Anime Expo 2024, Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings sarà una serie prequel di tre episodi che arriverà questo autunno.

Ecco il primo teaser (tramite Nintendo Life):

Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings è nata per celebrare l'anno di Shadow, e in questa serie sarà possibile vedere proprio il riccio antagonista interpretato da Kirk Thornton ma anche Maria, interpretata da Stephanie Sheh, e anche Emerl, personaggio che originariamente debuttò in Sonic Battle per Game Boy Advance nel 2003.

La serie sembra davvero promettente soprattutto dal punto di vista delle animazioni, opera di Studio Giggex, e sarà davvero interessante vedere come racconterà la storia del porcospino nero.

L'anno di Shadow verrà celebrato in molti modi sicuramente, tra cui il prossimo film in uscita dove farà il suo debutto sul grande schermo.

Sonic the Hedgehog 3, infatti, prenderà spunto proprio da Sonic Adventure 2 in larga parte, videogioco in cui Shadow ha fatto il suo debutto molti anni fa.

Tra l'altro, Shadow godrà di una intepretazione non indifferente, visto che sarà Keanu Reeves a dare la voce all'antagonista di Sonic nel film.