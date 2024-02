Sonic x Shadow Generations è considerato un gioco LGBTQ+, per qualche motivo

È stato confermato l'arrivo di Sonic x Shadow Generations e, come di consueto, sono apparse tutte le pagine dedicate al gioco di SEGA, tra cui quella di Steam che inserisce la tag "LGBTQ+", tra le altre.

Per chi non lo sapesse, sulla piattaforma di Valve i videogiochi vengono contrassegnati da alcune tag, delle parole chiave che servono ai clienti per capire facilmente quali sono i dettagli peculiari di un titolo.

Queste tag possono essere influenzate dalla community per aiutare i giocatori a definire i dettagli di un videogioco, e i fan di Sonic x Shadow Generations hanno deciso per qualche motivo di dare una particolare identità al titolo (tramite The Gamer).

Come potete vedere dalla pagina del gioco, oltre ad "azione", "platform" e "3D", la versione riveduta e corretta del titolo di Sonic uscito per PS3 e Xbox 360 con dei presunti contenuti dedicati a Shadow.

Evidentemente i fan hanno deciso di prendere subito in giro la community, dando una tag apparentemente senza senso a Sonic x Shadow Generations.

Difficile immaginare che questa riedizione di Sonic Generations possa esplorare con attenzioni i temi della comunità LGBTQ+, così come non c'è nessuna relazione omosessuale palese all'interno del gioco al punto da meritarsi questo tag.

A meno che, dopo il reveal che è stato finalizzato durante l'ultimo State of Play, una volta che metteremo mano a Sonic x Shadow Generations non scopriremo che SEGA abbia effettivamente deciso di dare una svolta romantica alle veloci e avventure peripezie del suo porcospino.

È più probabile che i fan di Shadow, in particolare, siano in brodo di giuggiole per l'arrivo di Sonic the Hedgehog 3 al cinema, che il 20 dicembre 2024 porterà in scena anche un cast di tutto rispetto.

Se nell'attesa volete recuperare una delle ultime avventure di Sonic, trovate Sonic Superstars per tutte le piattaforme su Amazon al miglior prezzo.