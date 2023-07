Sonic Mania 2 non si farà mai: non è abbastanza "fresco"

Negli ultimi anni il successo di Sonic Mania è stata una grande sorpresa tanto che, a un certo punto, sembrava abbastanza immediata l'idea di poterne vedere un sequel. Ovviamente non è stato così, e non lo sarà mai.

Sonic Mania è stato un tale successo su tutte le piattaforme al punto che SEGA ha realizzato anche una nuova versione, che trovate sempre su Amazon, e che è diventato una sorta di format negli anni.

Advertisement

Quello che abbiamo rivisto con Sonic Origins Plus, riedizione non ottimale di una raccolta che già da sola aveva molto da dire.

Ma se Sonic Mania Plus è stato giudicato "uno dei migliori giochi di sempre", da allora non abbiamo avuto mai un sequel e non lo avremo mai.

Inizialmente in effetti se n'era parlato, con Takashi Iizuka del Sonic Team che aveva fatto intendere all'epoca che un nuovo titolo ispirato allo stile e al gameplay di Sonic Mania era nei piani di SEGA.

Ma Christian Whitehead, sviluppatore principale del titolo, si separò dal Sonic Team per lavorare in solitaria e fondare il team Evening Star, e da allora di Sonic Mania 2 non si è saputo più niente.

Ora sappiamo il motivo, grazie a Destructoid.

«Evening Star ha lavorato con Sega per esplorare le possibili direzioni che un Sonic classico avrebbe potuto seguire dopo il successo di Sonic Mania», ha dichiarato Whitehead in una recente intervista.

Ma, ad un certo punto, l'idea è stata abbandonata:

«Sonic Mania 2 non è mai stato in fase di sviluppo, però, perché in realtà abbiamo concordato all'inizio che avremmo dovuto provare a creare qualcosa di fresco, come il 2D disegnato a mano o il 2.5D.»

Questa idea sembra essere diventata Sonic Superstars, il nuovo progetto che si ispira al passato ma con gameplay e idee nuove. Un titolo nato... in una serata di bagordi.

Contemporaneamente SEGA sta anche pensando ai suoi remake e reboot, di molti dei suoi franchise tra cui anche Sonic, ovviamente.