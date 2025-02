SecretLab: PRENOTA ora la belissima Titan Evo Arkveld, ispirata a Monster Hunter!

SecretLab ha ufficialmente aperto i preordini per la sua nuovissima TITAN Evo Monster Hunter Wilds Arkveld Edition, una sedia da gaming ispirata all’attesissimo Monster Hunter Wilds. Se siete fan della saga e desiderate un accessorio esclusivo per il vostro setup, questa è l’occasione perfetta per aggiungere alla vostra collezione un pezzo da veri cacciatori. Disponibile a 624€, con spedizioni previste dal 27 maggio, questa edizione limitata promette di diventare un must-have per gli appassionati del franchise.

Prenota su SecretLab

Secretlab TITAN Evo Arkveld Edition, perché acquistarla?

La nuova SecretLab TITAN Evo Arkveld Edition si distingue per un design ispirato al temibile Arkveld, noto come il "White Wraith". I dettagli a catena lungo la struttura richiamano le appendici corazzate della creatura, mentre gli inserti in microsuede replicano la texture della sua pelle resistente. Il mix di tonalità bianco e blu dona alla sedia un aspetto elegante e imponente, perfetto per chi vuole immergersi nel mondo di Monster Hunter con il massimo del comfort.

Oltre al design esclusivo, la SecretLab TITAN Evo offre tutte le caratteristiche ergonomiche che hanno reso celebre il brand. Troverete il sistema di supporto lombare L-ADAPT a 4 vie, in grado di adattarsi alla vostra postura per un comfort ottimale anche durante le sessioni di gioco più intense. I braccioli 4D completamente metallici permettono regolazioni precise, mentre il cuscino poggiatesta in memory foam magnetico offre un supporto personalizzato per collo e testa.

La sedia è realizzata con materiali di qualità, tra cui la rinomata SecretLab NEO Hybrid Leatherette, resistente e piacevole al tatto. Se desiderate completare il vostro setup, potete anche acquistare il cuscino lombare Palico Edition, ispirato al fedele compagno felino di Monster Hunter, per un comfort ancora maggiore.

Le prenotazioni sono già aperte, ma essendo un’edizione limitata, la disponibilità potrebbe terminare rapidamente. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di portare a casa la SecretLab TITAN Evo Monster Hunter Wilds Arkveld Edition e preparatevi ad affrontare le vostre avventure con stile e comfort.

