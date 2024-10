Secondo un ex-dirigente, gli studi PlayStation hanno dimenticato «cosa si prova ad avere successo»

Se PlayStation sta dominando l'attuale generazione di console soprattutto con PS5, per quanto riguarda i suoi videogiochi e proprietà intellettuali abbiamo assistito a una serie di scivoloni importanti.

Il più fresco è senz'altro Concord, su cui PlayStation aveva puntato moltissimo con un grande budget, finendo per avere tra le mani un flop totale. Nonostante ciò, l'azienda sta ancora puntando sui live service game senza aver imparato la lezione, a quanto pare.

Advertisement

Ma andando un po' più indietro nel tempo c'è la chiusura di Japan Studio, uno dei fiori all'occhiello di PlayStation, che nel 2021 è stato smantellato completamente.

La chiusura di Japan Studio ha lasciato un vuoto tra gli appassionati per titoli come Gravity Rush (lo trovate su Amazon) e Ape Escape ma, secondo Shawn Layden, non è affatto una sorpresa.

Come riporta Push Square, l'ex-dirigente di PlayStation ha condivisio il suo punto di vista proprio sulla chiusura dello studio.

«Non è stata una sorpresa vedere lo studio chiudere», ha dichiarato Layden. La sua riflessione sull'abitudine al successo è molto interessante:

«È difficile quando uno studio non ha avuto un successo da tempo, si dimentica come ci si sente. Se hai un successo una volta, è come una droga, continui a cercare il prossimo. Ma se non lo ottieni per un po', dimentichi quella sensazione e poi anche come raggiungerla.»

Secondo Layden c'erano due modi per gestire Japan Studio: «Una era quella che hanno preso. L'altra sarebbe stata un programma di duro amore. E forse è quello che rappresenta il Team ASOBI. È come potare un bonsai, giusto? Lo riduci al suo nucleo e vedi se può ricrescere.»

Per fortuna Team ASOBI ha raccolto l'eredità egregiamente, visto che il recente Astro Bot è stato una delle sorprese di PS5 e uno dei giochi più amati dalla community.

In ogni caso Shawn Layden offre spesso punti interessanti, come quelli relativi alla creatività nel mondo dei videogiochi.