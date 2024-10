Astro Bot ha lasciato il segno: è il platform più venduto degli ultimi anni

Nel 2024 di PS5 c'è stato Astro Bot a salvare la situazione, ampiamente, e a qualche tempo dall'uscita il platform si è rivelato uno dei migliori titoli del suo genere degli ultimi anni.

Astro Bot ha venduto nella settimana di apertura circa un terzo di copie fisiche rispetto a Ratchet & Clank: Rift Apart nel 2021, nel mercato UK che da sempre è una cartina tornasole di come vanno le cose in Europa per il mondo dei videogiochi.

Le prime rilevazioni sono state da subito incoraggianti, anche e soprattutto per la spinta successiva data dalla rilevazione del mercato digitale, che ha salvato Astro Bot da un tiepido esordio in versione fisica.

Guardando alle vendite del mese di settembre (tramite Games Industry), scopriamo anche un altro dettaglio interessante sul titolo.

Confrontando le vendite delle prime quattro settimane con altri recenti titoli AAA del genere, le performance di Astro sono superiori alle uscite degli ultimi anni.

Astro Bot ha venduto il 34% in più rispetto a Sonic Frontiers del 2022 e il 52% in più rispetto a Crash Bandicoot 4: It's About Time del 2020, quest'ultimo un nome decisamente ingombrante da sfidare. Per non parlare del già citato Ratchet & Clank: Rift Apart che, dopo il lancio, è stato superato da Astro Bot con il 7,5% in più di copie vendute.

Bisogna dire che, in questo conteggio, non vengono considerate del tutto le vendite del re dei platform: Super Mario.

Nintendo non divulga mai le vendite digitali, e solo nel 2021 è uscito Super Mario 3D World + Bowser's Fury parlando solo di platform 3D. Al quale si aggiunge il più recente Super Mario Bros. Wonder e lo spettacolare Super Mario Odyssey che ha accompagnato il primo anno di Nintendo Switch.

Tuttavia è sempre un grande risultato per PS5 e Team Asobi, nella speranza che il franchise possa continuare con questo grande successo.

Astro Bot (lo trovate su Amazon) ha dalla sua una qualità enorme che lo renderà sicuramente interessante nei tempi a venire e, come vi abbiamo detto nella nostra recensione, «Astro Bot è un gioiello, un gioco realizzato col cuore in grado di unire tradizione e innovazione.»