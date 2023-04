Seagate Firecuda 530, SSD per PS5, con il 17% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 27 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un'ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo l'SSD gaming Seagate Firecuda 530 da 2 TB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 349,99€, rispetto agli usuali 419,99€ di listino, per un risparmio reale di 70€ e uno sconto del 16,66%.

L'SSD Seagate FireCuda 530 è progettato per garantire prestazioni straordinarie, grazie all'adozione della tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express) su PCI Express 4.0 x4. Con chip di memoria protetti e raffreddati da un dissipatore di calore in alluminio anodizzato grigio canna di fucile e una velocità di trasferimento fino a 7.300 MB/s, l'SSD Seagate FireCuda 530 è la scelta ideale per configurazioni compatte e può essere installato anche sulla console Sony PS5.

Essendo uno degli SSD certificati per PS5, l'SSD Seagate FireCuda 530 permette di espandere la memoria interna della console e godere dei giochi di nuova generazione senza problemi, così da archiviare e accedere rapidamente a un numero maggiore di titoli senza dover sacrificare lo spazio di archiviazione disponibile.

Leggi anche SSD per PS5 | I migliori del 2023

Oltre all'SSD gaming Seagate Firecuda 530 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori monitor gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.