Sea of Stars si aggiorna gratis: c'è una feature esclusiva PS5

Il JRPG di culto Sea of Stars inizia una sorta di seconda vita perché, a partire da questo momento, è disponibile l'aggiornamento Dawn of Equinox che inserisce tantissime novità tra cui la modalità multiplayer.

L'aggiornamento anticipa il DLC Throes of the Watchmaker, previsto per la primavera 2025, che introdurrà una nuova storyline, un personaggio giocabile e sarà anch'esso giocabile in modalità co-op locale.

Annunciato tempo fa e ri-confermato lo scorso settembre, Dawn of Equinox rende Sea of Stars un gioco decisamente migliore e diverso.

Oltre a innumerevoli correzioni di bug e piccole modifiche, Sabotage Studio ha aggiunto una cutscene pre-renderizzata che introduce nuovi dettagli alla storia, arricchendo l’introduzione del gioco (come spiega nel PlayStation Blog).

L’aggiornamento include anche l'introduzione di vari preset di difficoltà e una serie di nuovi oggetti chiamati Relics, progettati per personalizzare ulteriormente l’esperienza di gioco. C'è anche una modalità Speedrun, insieme a nuove tracce musicali, ritratti dei personaggi e una serie di nuove animazioni che rendono il mondo di Sea of Stars ancora più vibrante.

Ma è il gameplay ad essere stato pesantemente modificato. Negli scontri sono stati inseriti gli Sticky Combo Points, che fanno sì che i punti combo ottenuti dai personaggi non si azzerino al termine di ogni battaglia. L'altra novità sono i Mystery Locks, nuovi blocchi di incantesimi dei nemici nascosti che richiedono che i giocatori sperimentino diversi tipi di attacchi per scoprire come infrangerli.

La novità più curiosa, soprattutto per un JRPG, è quella co-op per la storia principale. Ora sarà possibile giocare Sea of Stars in multiplayer, dall'inizio alla fine, solo in locale. Tuttavia, grazie a Share Play di PS5, solo su questa piattaforma sarà possibile giocare anche online con degli amici.

Una feature esclusiva che potrebbe dare alla community PS5 un ulteriore motivo per scoprire Sea of Stars, che possono trovare anche in versione fisica su Amazon.

Nel caso vogliate giocarlo su PC, invece, qualcuno ha creato una traduzione in italiano fan made per potervi godere al massimo l'avventura.