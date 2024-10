Sea of Stars, l'aggiornamento gratis ha una data: co-op locale, nuovo prologo e tanto altro

Sea of Stars è stato uno dei protagonisti recenti del mondo dei videogiochi, arrivando a sorpresa per soddisfare la fame dei giocatori nostalgici e orfani dei JRPG vecchio stile.

Dopo aver venduto tantissime copie e aver già anticipato dei massicci aggiornamenti in arrivo tutti gratuiti, ora c'è finalmente una data di uscita per l'atteso update Dawn of Equinox.

E, come potete vedere dalla nota pubblicata sul sito ufficiale, non si tratta di un aggiornamento mediocre, anzi.

Sabotage Studio ha annunciato l'aggiornamento gratuito Dawn of Equinox per Sea of Stars, che arriverà il 12 novembre 2024.

Questo update è un regalo per i 5 milioni di giocatori che hanno sostenuto il gioco, e introduce funzionalità e miglioramenti richiesti dalla community.

Tra le novità ci sono:

Co-op locale: fino a tre giocatori potranno affrontare l'intera avventura insieme, con nuove meccaniche di combattimento cooperativo.

Combat 2.0: nuovi sistemi di gioco, come i Mystery Locks, offrono un'ulteriore profondità tattica. I Combo Points ora si conservano dopo la battaglia.

Prologo rivisitato: l'inizio del gioco include ora combattimenti tra le versioni giovani dei protagonisti, eliminando la struttura a flashback.

Nuova scena cinematica: una nuova cutscene è stata aggiunta per arricchire un momento cruciale della storia.

Modalità Speedrunner: una nuova reliquia attiva funzioni utili per chi vuole battere i record di velocità.

Preset di difficoltà: tre opzioni di difficoltà sono disponibili, con nuove reliquie per migliorare la qualità di gioco.

Miglioramenti generali: numerosi aggiornamenti e aggiustamenti basati sul feedback dei giocatori.

L'aggiornamento anticipa il DLC Throes of the Watchmaker, previsto per la primavera 2025, che introdurrà una nuova storyline, un personaggio giocabile e sarà anch'esso giocabile in modalità co-op locale.

Se volete recuperare Sea of Stars per l'occasione potete trovarlo anche in edizione fisica, su Amazon, per tutte le piattaforme al miglior prezzo.

Nel caso vogliate giocarlo su PC, invece, qualcuno ha creato una traduzione in italiano fan made per potervi godere al massimo l'avventura.