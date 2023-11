Se volete farvi del male, qualcuno ha messo insieme tutte le rotture di Baldur's Gate 3

Tra le cose che hanno reso celebre Baldur's Gate 3 c'è senz'altro l'elevato numero di interazioni amorose che i personaggi possono portare avanti con i comprimari, grazie anche ad una scrittura di altissimo livello che ha fatto sentire i giocatori molto più coinvolti nelle storie fittizie dei loro eroi.

Questo grazie al grandissimo lavoro svolto dagli attori, un cast esagerato tra personaggi più in vista e altri che compaiono solo per qualche momento, che hanno dato vita a Baldur's Gate 3 con le loro interpretazioni.

Che, non a caso, sono state premiate già in molte occasioni per quanto riguarda il cast principale, con l'attore che interpreta il vampiro Astarion che ha spiegato come i videogiochi lo abbiano addirittura aiutato.

Ma, come nella realtà, anche le relazioni amorose con dei personaggi di finzion possono essere interrotte e, grazie al grande lavoro degli attori di cui sopra, non è detto che facciano meno male di una rottura di una relazione vera.

Questo è quello che emerge mettendo insieme ogni singolo dialogo in cui il giocatore rompe una relazione con uno dei comprimari di Baldur's Gate 3. Si tratta di un'ora complessiva di dialoghi che Larian ha registrato con grande cura solo per renderci la vita ancora più difficile.

La collezione della tristezza è stata creata con grande pazienza dal content creator DanaDuchy, con un video che potete trovare qui sotto:

Oltre a farci male nel vedere il cuore spezzato di tutti i personaggi, è notevole come Larian abbia creato dialoghi molto profondi e coerenti con i personaggi. Non solo nella reazione che hanno alla rottura, ma anche nel modo in cui commentano ogni singolo personaggio nell'eventualità che il giocatore dica di dover iniziare una relazione con altri.

Simbolo di una cura per i dettagli straordinari e la volontà di creare un mondo ricco. Davvero molto ricco, visto che ci sono anche oggetti che vengono scoperti tutt'ora per la prima volta.

E se volete celebrare ulteriormente il kolossal di Larian, su Amazon trovate una serie di gadget a tema di ogni tipo.