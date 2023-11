Baldur's Gate 3, c'è una potente arma segreta che non ha scoperto quasi nessuno

Come ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche in Baldur's Gate 3 è estremamente importante tenere d'occhio l'inventario del nostro party, non dimenticandoci mai di sostituire armature e armi al momento giusto e non appena troveremo delle versioni più potenti.

Larian Studios è però riuscita a rendere l'esperienza di gioco molto personale per tantissimi giocatori, introducendo anche oggetti nascosti che possono essere ottenuti solo in circostanze decisamente particolari.

Una delle armi più potenti di Baldur's Gate 3 segue proprio questi criteri, dato che a venderla è solo uno specifico mercante che potrete trovare nell'Atto 3, ma nonostante ciò molti giocatori potrebbero non conoscerne nemmeno l'esistenza.

Come segnalato da GamesRadar+, l'arma in questione si chiama Sethan, una grandascia estremamente rara e potente venduta da un NPC chiamato Ferg Drogher.

Ma come mai molti utenti non l'avevano mai vista prima d'ora? Ci sono due requisiti fondamentali: il primo è che questo personaggio non deve mai vedere neanche lontanamente Shadowheart, altrimenti si rifiuterà di venderci qualunque cosa.

Ciò non significa necessariamente non includerla nel party, ma basterà semplicemente tenerla a debita distanza dal commerciante, in modo che non si accorga della sua presenza.

Tuttavia, ciò non sarà sufficiente a garantirvi l'acquisto di questa straordinaria arma: durante le sue conversazioni, dovrete assicurarvi di interrogarlo su dove sia riuscito a recuperare il suo inventario, fino a quando non potrete fare un check di persuasione di almeno 18 per convincerlo a mostrarvi tutti i suoi oggetti più "esotici".

Se supererete questo tiro, allora Ferg Drogher si convincerà definitivamente a farvi dare un'occhiata a tutto il suo inventario, permettendovi di acquistare la preziosissima Sethan. Assicuratevi di fare tale check prima di vedere il suo inventario, o perderete tale occasione: non è chiaro se si tratti di un bug o meno, ma meglio non correre rischi.

Tra gli altri oggetti in vendita vi consigliamo di dare un'occhiata anche a uno speciale mantello che vi permette di apprendere gratuitamente la magia "Dominate Person", ma in generale vale la pena di dare un'occhiata a tutto il suo inventario: questo mercante nascosto è probabilmente uno dei migliori di tutto Baldur's Gate 3.

