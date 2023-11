Baldur's Gate 3, ecco l'esagerato numero di attori coinvolti

Baldur's Gate 3 è un gioco titanico in molti dei suoi aspetti, anche per quanto riguarda il numero di personaggi coinvoltio che, oltre al cast di comprimari principali che i giocatori hanno imparato ad amare e/o odiare, Larian Studios ha coinvolto oltre 200 attori all'interno dello sviluppo.

D'altronde Larian ha dovuto ricreare i Forgotten Realms di Dungeons & Dragons, che potete scoprire nel gioco di ruolo che trovate su Amazon, e per questo ha avuto bisogno di tantissimi talenti per supportare il grande lavoro necessario a questo scopo.

Oltre agli attori che hanno dato vita ai personaggi che sono diventati subito i beniamini dei fan, alcuni dei quali sono stati anche premiati ai recenti Golden Joystick Awards 2023 in cui Baldur's Gate 3 ha trionfato, il mondo di gioco è pieno di tante voci e volti che incrociano il percorso con quello del protagonista.

La quantità del lavoro necessario a dargli vita è stata svelata durante un panel avvenuto nel contesto del recente MCM Comic Con di Londra, in cui Neil Newbon, interprete di Astarion nel gioco, ha svelato quanti attori sono stati necessari per dare vita a Baldur's Gate 3.

Rispondendo ad una fan che ha chiesto come fosse stato lavorare anche come regista delle performance degli altri attori, Newbon ha voluto sottolineare lo sforzo collettivo di tutto il cast:

«Questo è un insieme fantastico. Non solo noi 10 qui, ma i 248 attori che compongono il cast completo di tutto il gioco. Voglio fare l'elenco dei nomi di così tante persone, sono 248, è un po' difficile. Ovviamente siamo in prima linea e lo apprezziamo molto, ma per favore dai un'occhiata agli altri attori, ai tuoi personaggi preferiti, per favore, conosci il loro lavoro. Ci sono alcune persone incredibilmente talentuose su cui dovresti indagare.»