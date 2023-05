Se vi interessa c'è un nuovo pad PlayStation già disponibile

Da oggi PlayStation ha un nuovo controller, anche se non è esattamente dedicato alle console di ultima generazione, per così dire.

Non come il DualSense, che ha già collezionato tantissime versioni ma in versione nera rimane sempre più affascinante (lo trovate sempre su Amazon).

Advertisement

Per non parlare di quelli in edizione limitata, come quello di Hogwarts Legacy, che ovviamente è sparito alla velocità della luce per finire in mano ai bagarini.

E in attesa delle prossime, grandi manovre di PlayStation, intanto l'azienda nipponica aumenta la sua gamma di hardware con una nuova proposta.

Ovvero Backbone One – PlayStation Edition disponibile a partire da oggi su Android.

Lo speciale pad era già disponibile per dispostivi iOS ma da oggi, tramite il PlayStation Blog, l'azienda annuncia che anche gli utenti Android potranno usufruirne.

«Abbiamo visto che molti giocatori traggono vantaggio dalla funzionalità dell’app PS Remote Play», dichiara Sony, che ha deciso di ampliare a più utenti la possibilità di giocare a titoli per PS4 e PS5 riprodotti in streaming dalla console con Backbone One – PlayStation Edition.

Il pad è stato costruito in collaborazione con il team PlayStation, come specifica il CEO di Backbone, Maneet Khaira, spiegando come è nato questo speciale pad:

«I colori, i materiali e le finiture si ispirano al controller wireless DualSense, inclusi i tasti frontali trasparenti. Si abbina perfettamente al look della tua console PS5.»

Backbone One è perfettamente compatibile anche con i giochi di Google Play e App Store e con altri servizi di streaming di giochi che supportano i controller, e può essere utilizzato con titoli come Call of Duty: Mobile, Fortnite, Diablo Immortal e molti altri.

Questo non è l'unico controller che PlayStation ha lanciato di recente, per altro, perché c'è un'altra proposta hardware pensata per consentire a tutti di giocare ai videogiochi.

Un controller che, insieme alle console PlayStation, ora possono essere acquistate tramite il servizio Direct: ecco i dettagli.