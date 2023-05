PlayStation Direct arriva in Italia da oggi: tutti i dettagli e i vantaggi per PS Plus

Sony ha appena confermato l'annuncio che molti fan italiani attendevano da tempo: PlayStation Direct, il negozio online ufficiale gestito dall'azienda, è finalmente disponibile anche in Italia.

Si tratta di una soluzione che permetterà ai fan di acquistare più facilmente non solo PS5 (la trovate anche su Amazon) e tutti i suoi accessori, ma anche i relativi giochi fisici.

Ricordiamo che il negozio online era disponibile in Europa già dal 2021, ma Sony non aveva ancora offerto — fino ad oggi — una versione dedicata agli utenti italiani.

La lieta notizia arriva direttamente dal PlayStation Blog italiano, che ci spiega anche tutti i dettagli e i vantaggi legati all'acquisto dei prodotti dedicati a PS5 su PlayStation Direct, visitabile al seguente indirizzo.

Sony spiega che gli utenti potranno già acquistare console PS5, il visore PS VR 2, i controller wireless — incluso DualSense Edge — e le coperture per personalizzare la scocca della console next-gen.

Inoltre, già da questo momento potrete acquistare i seguenti giochi in versione fisica, ma il catalogo continuerà ad aggiornarsi nelle prossime settimane:

God of War Ragnarök

The Last of Us Parte I

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Returnal

Sackboy: Una grande avventura

Demon’s Souls

Death Stranding Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Nioh Collection

Sony spiega che tra i vantaggi offerti da PlayStation Direct vi è la possibilità di effettuare un reso gratuito entro 30 giorni su tutti gli articoli idonei, oltre alla consegna gratuita al day-one per i pre-ordini e una consegna gratuita su tutti gli ordini di valore superiore a 39€.

Inoltre, gli utenti iscritti a PlayStation Plus avranno un ulteriore vantaggio esclusivo: la consegna senza costi aggiuntivi su qualunque ordine effettuato su PlayStation Direct, a prescindere dal prezzo.

L'annuncio fa parte di un'operazione per espandere il negozio online in Europa: a partire da questo momento, oltre al mercato italiano, potranno usufruirne anche i giocatori austriaci, ma dal 25 maggio arriverà anche in Spagna e in Portogallo.

Un eccellente antipasto in vista delle novità in arrivo su PlayStation Showcase, l'evento ufficiale che si svolgerà nella serata di domani: è già stata confermata la presenza di giochi «grandi e piccoli» e che potrebbe riservare sorprese interessanti.