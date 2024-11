Se attendevate grandi reveal di Mass Effect per l'N7 Day, BioWare ha brutte notizie

I fan di Mass Effect attendono ogni anno il 7 novembre, giornata ormai intitolata l'N7 Day in omaggio alla trilogia del Comandante Shepard.

BioWare ha sfruttato spesso queste ricorrenze per fare reveal o anticipazioni relative al futuro della saga, o magari anche solo come occasione per approfondimenti relativi ad alcuni dei momenti più iconici della serie.

Lo scorso anno avevamo avuto per esempio un primo teaser di quello che sembrerebbe il nuovo protagonista della saga, con tanto di nuovo look estetico, ma con ben poche altre informazioni su cui basarci.

Quest'anno gli appassionati dovranno purtroppo ridimensionare le aspettative: con un post pubblicato sui propri canali social, BioWare ha chiesto alla community di non aspettarsi grandi cose dal nuovo N7 Day, che sarà molto più «silenzioso».

Come probabilmente potreste immaginare, è tutta "colpa" di Dragon Age The Veilguard (lo trovate su Amazon): il team di sviluppo si è dedicato interamente alla gestione del lancio dell'ultimo capitolo, lasciando ben poco spazio alla saga sci-fi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

C'è da dire che, con l'unica eccezione dello scorso anno, gli ultimi N7 Day avevano comunque lasciato molto a desiderare, ma almeno questa volta BioWare sta cercando di non illudere troppo i fan.

Detto ciò, potrebbe comunque essere molto interessante per i fan della saga restare sintonizzati il 7 novembre, dato che è probabile arrivi comunque un piccolo teaser per il quinto capitolo della saga.

Ma è meglio non aspettarsi trailer completi o date di uscita, per dirla in termini brutali: seguiremo il tutto con moderato interesse, augurandoci che il team di sviluppo riesca a sorprenderci.

Nel frattempo, ricordiamo che qualche piccolo aggiornamento sullo sviluppo di Mass Effect 5 è arrivato tramite il director Michael Gamble, che ha già confermato come il nuovo capitolo sarà «fotorealistico» e con temi maturi.

Inoltre, il director ha lasciato intendere che potrebbero tornare i finali multipli, assenti nel controverso Andromeda ma feature chiave della trilogia di Shepard.