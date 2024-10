Mass Effect 5 avrà finali multipli? Al director «piacciono»

Pare che anche Mass Effect 5 seguirà le stesse orme della trilogia del Comandante Shepard, proponendo potenzialmente ai giocatori come intendono concludere la propria storia.

La libertà di scelte è uno dei fattori che ha portato al successo della saga di BioWare (trovate la Legendary Edition su Amazon) e sembra che anche il nuovo misterioso capitolo sia pronto a includere finali diversi tra loro.

Advertisement

L'indizio è arrivato direttamente dal director Michael Gamble, che sul proprio profilo X ha lasciato un commento decisamente criptico al riguardo (via TheGamer):

«A noi piacciono i finali multipli».

Un commento lasciato in risposta a un articolo relativo al lancio di Call of Duty Black Ops 6, che invece seguirà una storia fissa con un finale prestabilito.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

C'è da dire che che inserire le parole "finali" e "Mass Effect" nella stessa frase rischia di riaprire una ferita per i fan storici, che non hanno ancora dimenticato le controverse "colorazioni" del terzo capitolo.

Fortunatamente, la situazione venne parzialmente risolta con il lancio della Extended Cut e perfino gli stessi sviluppatori in BioWare hanno ammesso di aver odiato il finale originale.

Possiamo dunque aspettarci che la lezione sia stata ben imparata, se effettivamente Michael Gamble si riferiva a Mass Effect 5: c'è infatti la possibilità che il suo commento potrebbe essere un riferimento specifico a Dragon Age The Veilguard, in arrivo proprio nei prossimi giorni.

Ma considerando che ogni capitolo di Mass Effect — ad eccezione di Andromeda, ma quello è un po' la "pecora nera" del franchise — ha avuto sempre scelte multiple per i suoi finali, saremmo sorpresi di non vedere replicata tale formula anche in questo quinto capitolo.

In ogni caso, il nuovo capitolo sarà costretto a tagliare diverse delle scelte prese dai giocatori nella trilogia: alcune decisioni verranno rese canoniche, come già svelato dagli sviluppatori qualche tempo fa. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.