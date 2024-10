Mass Effect 5 vi impressionerà con una grafica «fotorealistica»

Conclusi ufficialmente i lavori per Dragon Age The Veilguard, BioWare può ormai iniziare a dedicarsi pienamente allo sviluppo del quinto capitolo di Mass Effect.

Attualmente sappiamo ancora molto poco di "Mass Effect 5", al punto che dopo diversi anni dall'annuncio non è stato ancora annunciato il vero nome ufficiale.

La saga resta tuttavia una delle più amate di sempre dagli appassionati di BioWare ed è inevitabile che ci sia molta attesa per questo episodio, nonostante il mezzo passo falso di Andromeda.

Il director Michael Gamble è tornato a parlare sui social del prossimo capitolo della saga: dopo aver già anticipato la probabile inclusione di finali multipli, come da tradizione per la trilogia, adesso pare che potremo aspettarci grandi cose anche dal punto di vista grafico.

In risposta a un utente su X che si lamentava della componente grafica di Dragon Age The Veilguard (lo trovate su Amazon) paragonandola a uno stile simile alle produzioni animate di Pixar, Michael Gamble ha voluto rassicurare la community che verrà seguita una direzione molto più realistica (via Gamereactor UK):

«Non sono certo di concordare con il paragone a Pixar, ma Mass Effect è fotorealistico e continuerà ad esserlo finché ci sarò io al comando».

Un motivo per le direzioni artistiche diverse è legato anche all'utilizzo degli engine: mentre l'ultimo Dragon Age ha sfruttato il Frostbite Engine di DICE, Mass Effect 5 utilizzerà l'Unreal Engine 5, puntando così maggiormente sulla potenza grafica.

Vale la pena di segnalare che anche la trilogia del Comandante Shepard utilizzava l'Unreal Engine 4, proponendo uno stile grafico all'altezza delle aspettative per il periodo d'uscita: potremo dunque aspettarci ulteriori balzi in avanti con il nuovo capitolo.

Restando in tema di novità a tema BioWare, ricordiamo che nelle scorse ore è scaduto ufficialmente l'embargo per Dragon Age: The Veilguard. Tuttavia, sulle nostre pagine non troverete alcuna recensione.