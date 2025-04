Se Stellar Blade è stato il vostro GOTY c'è una statua iperrealista che dovete comprare

Il fascino di Eve non ha influito per nulla sul successo di Stellar Blade, e chi crede che Shift Up abbia puntato quasi esclusivamente sul fascino della protagonista è senz'altro una persona maliziosa e criticona.

Quindi è un puro caso che JND Studios, azienda specializzata nella creazione di statue iperrealistiche, abbia annunciato una produzione dedicata proprio a Eve di Stellar Blade.

L'azienda, celebre per la straordinaria qualità delle sue creazioni, si prepara a lanciare quella che potrebbe diventare una delle riproduzioni più fedeli e ricercate del personaggio. Un po' come quella di Lucy di Cyberpunk Edgerunners che abbiamo visto di recente.

Lo studio ha pubblicato un breve teaser sui propri canali social che ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di gameplay e direzione artistica nei videogiochi.

Ecco il video in questione:

Il breve video promozionale rilasciato dall'azienda offre solo fugaci scorci del lavoro in corso sulla statua di Eve, sufficienti però a far intuire il livello di dettaglio che caratterizzerà il prodotto finale.

L'attenzione ai particolari e la cura nella riproduzione delle fattezze della protagonista di Stellar Blade sembrano confermare gli elevati standard qualitativi per cui JND Studios è conosciuta nel settore.

Visitando il sito web dell'azienda coreana è possibile ammirare il livello qualitativo delle loro precedenti creazioni, caratterizzate da una fedeltà quasi fotografica ai personaggi originali. Questo livello di perfezione ha però un costo considerevole: le opere firmate JND Studios possono raggiungere cifre fino a $3mila, rendendole accessibili solo a collezionisti facoltosi e veri appassionati.

Al momento non sappiamo quando questa statua verrà lanciata, né il suo prezzo definitivo, ma non mancheremo di comunicarlo non appena verrà reso disponibile. Così anche i giocatori PC, che potranno provare a breve il gioco, potranno innamorarsi del personaggio.

A proposito dell'aspetto di Eve che non è assolutamente centrale nell'economia di Stellar Blade, pare che potesse essere molto diversa da come l'abbiamo vista in azione nella versione finale del gioco.