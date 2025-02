EVE di Stellar Blade avrebbe potuto essere un bel po' diversa

Non capita spesso di poter dare un’occhiata ai primi stadi di sviluppo di un videogioco, soprattutto quando si tratta di titoli molto attesi.

Ecco perché il breve filmato condiviso dal team di Stellar Blade (gioco che trovate su Amazon) ha attirato subito l’attenzione della community.

Nel video, della durata di appena 30 secondi (via Push Square), possiamo vedere una versione iniziale del modello della protagonista, EVE.

A pubblicarlo è stato lo stesso team coreano di Shift Up, accompagnandolo con il commento: «Ecco come appariva Eve nei primi giorni di sviluppo. C’era un po’ più di esagerazione animata rispetto ad ora.»

Il video mostra chiaramente come il design di EVE sia stato affinato nel corso del tempo.

Nella versione iniziale, il personaggio aveva un aspetto più stilizzato e vicino all’estetica degli anime, con occhi più grandi e tratti facciali semplificati.

Nel gioco finale, invece, il modello appare più realistico, con una pelle più dettagliata, una capigliatura più naturale e un’espressione meno enfatizzata.

Pur non trattandosi di un cambiamento drastico, è evidente l’evoluzione artistica: si è passati da uno stile più vicino all’animazione tradizionale a un look più rifinito e adatto alla grafica next-gen di Stellar Blade.

Un dettaglio interessante per i fan, che ora possono dare uno sguardo dietro le quinte e apprezzare il lavoro di rifinitura che ha reso EVE un personaggio più credibile e immersivo.

Restando in tema, alcuni mesi fa il director di Stellar Blade Hyung-Tae Kim ha confermato che il corpo di EVE è effettivamente ispirato a una persona reale: ecco di chi sto parlando.

Infine, nella nostra recensione del gioco, vi abbiamo spiegato che «fatte le debite proporzioni, Stellar Blade può essere definito come il Nier Automata di questa generazione di console, non solo per le evidenti somiglianze in fatto di trama, gameplay ed ambientazione, ma perché Shift Up è riuscita nel non facile compito di mettere insieme un sistema di combattimento frenetico eppure discretamente tecnico con un cast di personaggi ristretto ma memorabile, condendo il tutto con una colonna sonora di grande spessore.»