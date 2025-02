Stellar Blade su PC punta a battere la versione PS5

Il team di sviluppo Shift Up prevede che la versione PC del suo action game Stellar Blade supererà in vendite quella per console, puntando su un mercato in continua espansione.

Nel suo ultimo report finanziario (via Eurogamer), la compagnia ha sottolineato come il mercato PC abbia una quota di mercato più ampia rispetto alle console, soprattutto per i titoli AAA.

Questo, unito alla crescita del genere action single-player nel mercato asiatico, fa credere agli sviluppatori che Stellar Blade (gioco che trovate su Amazon) possa ottenere risultati ancora migliori su PC.

Shift Up ha dichiarato di aver studiato attentamente sia i successi che i flop dei porting PC di esclusive console, con l’obiettivo di garantire un lancio solido e duraturo.

Oltre a un’ottimizzazione mirata, il team promette un’esperienza fluida anche su Steam Deck, miglioramenti nella qualità della vita per i giocatori e contenuti aggiuntivi.

Il porting di Stellar Blade su PC segue la scia di altre esclusive PlayStation come God of War, Horizon Zero Dawn e Marvel’s Spider-Man 2 (che ho recensito qui), anche se queste hanno registrato un calo progressivo nel numero di giocatori rispetto al loro debutto su console.

L’unico vero trionfo per Sony su PC è stato Helldivers 2, che ha beneficiato di un lancio simultaneo su più piattaforme.

Anche altri publisher stanno adottando strategie simili: Square Enix ha reso multipiattaforma titoli come Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Rebirth, mentre Take-Two potrebbe seguire la stessa strada con GTA 6, sebbene Rockstar al momento sia focalizzata su PS5 e Xbox Series X/S.

Se anche un titolo come Stellar Blade, nato come esclusiva PlayStation, si prepara a un successo maggiore su PC, vuol dire che il modello delle esclusive sta perdendo colpi.

I numeri parlano chiaro: il pubblico PC è affamato di esperienze single-player di qualità e non è più disposto ad aspettare anni per giocare a titoli già visti su console.

Sony, che fino a ieri predicava la sacralità dell’ecosistema PlayStation, dovrà fare i conti con un mercato che non aspetta nessuno.