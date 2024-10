Se PlayStation Portal vi ha deluso, c'è chi ha trasformato PS4 in una console portatile

Sono sempre di più i fan che vorrebbero un ritorno di Sony nel mercato delle console portatili, con un vero successore di PSP e della sfortunata PS Vita, che attualmente ha messo la parola fine a qualunque tentativo futuro di imporsi in questo settore.

Il grande successo dimostrato da PlayStation Portal (trovate tanti accessori dedicati su Amazon) dimostra che c'è ancora tantissima voglia per un'esperienza portatile delle console di casa Sony, nonostante Portal non sia una "vera" console.

Il dispositivo handheld è infatti solo in grado di far girare i giochi PS5 tramite il Cloud, non risultando dunque particolarmente pratico per diverse fasce di utenti.

Se siete rimasti delusi da questa proposta e desiderate ancora un'autentica console portatile, probabilmente il vostro desiderio aumenterà maggiormente dopo aver visto l'impressionante lavoro di uno youtuber.

80 Level segnala infatti l'ultimo video di Restore Technique, che è riuscito a trasformare la sua PS4 in una console portatile perfettamente funzionante.

Nello specifico, l'ingegnere è riuscito a rendere ancora più compatta la PS4 Slim, con una piattaforma handheld di 250 x 160 mm, in grado di funzionare per circa un'ora e mezza senza alcuna ricarica.

Lo youtuber ha testato il tutto con The Last of Us Part 2, GTA V, Fortnite e altri giochi, ottenendo eccellenti risultati: se siete curiosi di scoprire come ha fatto, vi lasciamo al video completo qui di seguito.

Si tratta indubbiamente di un lavoro straordinario, che conferma come una console PlayStation portatile potrebbe essere effettivamente possibile, pur accettando alcuni inevitabili sacrifici.

Chissà se magari questo video, oltre al feedback positivo degli utenti che lo hanno commentato, possa ispirare Sony a ritentare questa strada per il futuro.

Del resto, se dopo un anno dal lancio PlayStation Portal riesce ancora a vendere così tanto da essere spesso introvabile, ci sembra difficile immaginare che Sony non abbia fatto nemmeno un pensierino al riguardo.