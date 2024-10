PlayStation Portal, un anno dopo, è ancora un successo

PlayStation Portal, ossia il ben noto dispositivo portatile per giocare in remoto con PS5, continua a sorprendere con vendite notevoli a un anno dal lancio.

La piattaforma Sony (di cui trovate vari accessori su Amazon) permette infatti di giocare ai propri titoli PlayStation in portabilità grazie allo streaming.

Un device, come vi abbiamo spiegato anche nella nostra recensione, a suo modo particolare, il quale sembra comunque non aver floppato come molti temevano.

Secondo i dati condivisi da Mat Piscatella di Circana (via PlayStation Lifestyle), PS Portal rimane l'accessorio più venduto negli Stati Uniti nel 2024, superando le aspettative degli scettici.

Nonostante le critiche iniziali sulla funzionalità limitata rispetto al prezzo, PS Portal ha dimostrato un'inaspettata popolarità.

Sony aveva progettato il dispositivo per un segmento di nicchia di giocatori che desideravano utilizzare PS5 senza essere vincolati allo schermo TV.

La domanda elevata ha colto di sorpresa la stessa azienda, che si è impegnata a mantenere scorte adeguate.

I dati di vendita mostrano che il controller DualSense PS5 Midnight Black è stato l'accessorio più venduto ad agosto 2024 negli USA, mentre PS Portal mantiene il primato per l'intero anno.

Sul fronte hardware, PS5 continua a guidare il mercato statunitense, seguita dalle console Xbox Series. Nintendo Switch, ormai a fine ciclo vitale, ha registrato il calo più marcato.

Il successo di PS Portal evidenzia in ogni caso un'evoluzione nelle preferenze dei giocatori, con una crescente domanda di soluzioni flessibili per giocare ai titoli delle console domestiche.

Questo trend potrebbe influenzare le future strategie di sviluppo hardware dei principali produttori di console.

