Disponibile la titanica patch 1.0 di Baldur's Gate 3: risolve oltre 1.000 bug

Nei giorni scorsi, vi avevamo anticipato che Larian Studios aveva stilato una tabella di marcia piuttosto chiara per il suo apprezzato Baldur's Gate 3: quest'ultima sarebbe passata anche per la pubblicazione di una prima titanica patch maggiore, che avrebbe incluso tantissimi fix e migliorie.

Ebbene, è stato confermato oggi che la patch 1.0 è disponibile e, come leggiamo sui forum ufficiali di Larian, si occupa effettivamente di risolvere oltre 1.000 bug che erano stati segnalati in precedenza.

Come spiegato dal community manager:

«Oggi pubblichiamo la nostra prima patch maggiore per Baldur's Gate 3, che si occupa di oltre 1.000 bug, del bilanciamento, di alcuni problemi di flow e di molto, molto altro.

Cosa potete aspettarvi? Beh, abbiamo eliminato problemi come NPC che vi scoprivano quando in teoria non potevano, oggetti fluttuanti come tazze e giornali ora dovrebbero seguire le leggi della gravità, e abbiamo risolto tra gli altri il problema per cui la conclusione della romance di Shadowheart non veniva mostrata ad alcuni giocatori.

Con i sistemi espansivi arrivano anche molte cose ignote, quindi il nostro team di supporto continua a lavorare con voi per segnalarci ogni possibile problema. La patch 1 si occupa anche di risolvere alcuni problemi visivi e propone un po' di rifiniture post-lancio».