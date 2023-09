Se non volete «fare un upgrade» del PC per giocare Starfield, c'è una mod per voi

Starfield è un titolo particolarmente esigente e che potrebbe richiedere uno sforzo eccessivo per i vostri PC, al punto che alcuni computer di una certa età potrebbero non riuscire nemmeno ad avviarlo.

Una situazione che è arrivata anche all'attenzione di Todd Howard, che ha invitato i fan in questione a fare un «upgrade del PC» per poter risolvere il problema: dal punto di vista di Bethesda, questa versione è già stata ottimizzata a dovere e non si può fare di più.

Non sono però dello stesso avviso diversi fan che, essendo magari già iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), non hanno comprensibilmente alcuna voglia di spendere ulteriori soldi solo per poter provare l'ultima fatica di Bethesda.

Fortunatamente, la community dei giochi Bethesda è anche nota per l'incredibile quantità di mod: tra le oltre 600 modifiche già in circolazione, oggi vogliamo segnalarvene una particolarmente utile per chi possiede un PC forse un po' "datato", o che semplicemente fa fatica a farlo girare adeguatamente.

Come riportato da eXputer, adesso c'è infatti una mod realizzata per girare anche sui cosiddetti "potato PC", perché in grado di liberare tantissimo spazio sulla VRAM.

Si tratta infatti di una modifica che ridimensiona tutte le texture di Starfield a 128-bit: un lavoro che inevitabilmente ridurrà notevolmente la qualità grafica, ma allo stesso tempo gli permetterà di girare anche con 1GB di VRAM.

Ovviamente, la mod interviene soltanto sulle texture di gioco: per intervenire voi stessi su altri elementi, come gli effetti di luminosità e la simulazione della fisica, basterà modificare i valori direttamente dal menù in-game o dai file .ini nascosti.

In ogni caso, se ritenete che questa mod possa fare al caso vostro — o se siete semplicemente curiosi — potete scaricare il lavoro dell'utente BulwarkHD su Nexus Mods.

Pur richiedendo PC esigenti, il lancio di Starfield è stato comunque un grande successo: il gioco di ruolo Sci-Fi ha avuto infatti il miglior debutto di sempre per un gioco Bethesda.