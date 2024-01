Se Mass Effect vi manca dovreste giocare Destiny 2

Destiny 2 ha spesso creato contenuti particolari anche con qualche crossover, e la collaborazione con Mass Effect arriva decisamente a sorpresa, nonché a dare una grande botta di amarezza ai fan della saga del Comandante Shepard.

I quali sono rimasti appesi ancora con Andromeda (lo trovate su Amazon) e sono orfani di novità per quanto riguarda la saga di BioWare che è sparita nel nulla.

Advertisement

O almeno quasi sparita, perché poco tempo fa l'azienda si era lanciata in una manovra controversa durante l'ultimo N7 Day, mostrando un misterioso teaser di un progetto legato a Mass Effect che per non ha portato a nulla.

I fan non l'hanno mandata affatto giù, perché a molti è sembrato quasi un modo di prendere in giro l'attesa spasmodica che stanno riversando verso il ritorno di questa saga leggendaria per il mondo dei videogiochi.

Mentre il ritorno di Mass Effect sembra essere davvero molto più lontano del previsto, il franchise tornerà all'interno di Destiny 2.

Magra consolazione ma, se l'idea di rimettervi la tutta dell'Alleanza vi provoca un piccolo brivido, potete fare attenzione ai nuovi contenuti dello sparatutto di Bungie:

BioWare ha preparato una serie di contenuti ispirati a Mass Effect per Destiny 2, tra cui le uniformi del Comandante Shepard, di Liara e Garrus.

Inoltre ci saranno anche le livree per le navi di attracco ispirate alla Normandy e alle navi dell'Alleanza, così da avere anche solo per un istante la sensazione di essere all'interno di un videogioco della saga di Mass Effect.

I contenuti saranno disponibili a partire dal 13 febbraio 2024 e, stando alle comunicazioni di Bungie, i contenuti saranno del tutto gratuiti.

L'operazione sembra essere quindi perfettamente in linea con quanto fatto per The Witcher con CD Projekt Red, con l'obiettivo di ridare vitalità nei dintorni di Destiny 2.

La situazione di Bungie è stata infatti definita "straziante", e mentre BioWare temporeggia con Mass Effect c'è un nuovo studio di sviluppo fondato dai creatori della saga: qui potete saperne di più.