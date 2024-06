Se aspettate Fable dovrete essere molto pazienti

Fable è senz'altro uno dei videogiochi più attesi tra quelli in uscita nei prossimi mesi, e non solo dalla community Xbox, ma è probabile che bisognerà aspettare molto tempo prima di poterlo provare con mano.

Il titolo è tornato nell'ultimo evento estivo di Xbox con un nuovo trailer, che ci ha dato la possibilità di vedere ancora qualcosa di nuovo relativamente all'atteso progetto.

Ma, come riporta The Verge, ci sarà ancora molto tempo da aspettare prima di vedere Fable tornare definitivamente.

Scrivendo nella sua newsletter settimanale, Notepad, il giornalista Tom Warren afferma che l'uscita di Fable è prevista internamente nel quarto trimestre del 2025, ovvero il periodo che va da ottobre e dicembre del prossimo anno.

Contestualmente, Gears of War E-Day potrebbe uscire addirittura prima di Fable, stando alle informazioni diffuse internamente ad Xbox.

Questa informazione di Warren è effettivamente compatibile con ciò che si dice da tempo sul progetto di Playground Games, di cui si è detto più volte che avrebbe saltato il 2024.

Il 2025 sembra essere quindi l'anno di riferimento per il ritorno di Fable, che se non altro sta già dando ai giocatori qualcosa su cui riflettere e pontificare. Nell'ultimo trailer, infatti, sembra proprio che il titolo vedrà il ritorno di Jack of Blades, ovvero l'antagonista principale del primo capitolo della serie, uscito nel 2005.

In ogni caso, Fable sarà uno dei tanti videogiochi di Xbox compresi all'interno di Game Pass, e che potrete giocare gratis.

Nel frattempo, Xbox ha sicuramente molti giochi su cui fare affidamento oltre a quelli mostrati nell'evento estivo e quelli in uscita. Ad esempio Sea of Thieves che, dopo tanti anni, è ancora un successo clamoroso al punto di aver dominato anche le classifiche del PlayStation Store.