Fable avrebbe mostrato il ritorno di un celebre villain

Fable, la serie fantasy nata sulla prima Xbox, tornerà con nuovo capitolo, il quale si è mostrato in occasione del recente Xbox Games Showcase.

Archiviati i vecchi episodi, che trovate su Amazon a ottimo prezzo, è infatti tempo di guardare al prossimo episodio, annunciato ormai diversi anni fa.

Il trailer in-game mostrato pochi giorni fa non ci è infatti parso per niente male, ragion per cui le speranze di avere un buon gioco sono elevate.

Ora, come riportato anche da GameRant, sembra proprio che l'ultimo video di Fable abbia suggerito il ritorno di Jack of Blades.

Jack of Blades era l'antagonista principale del primo capitolo della serie, uscito nel 2005.

La storia di Jack è piuttosto complesso, ma il succo è che si tratta di un essere proveniente da un'altra dimensione che è diventato molto potente grazie alla sua maschera magica, che gli permette di prendere il controllo dei corpi e di vivere essenzialmente per sempre.

L'ultimo gioco che lo vede protagonista è la riedizione di Fable Anniversary del 2014.

Il trailer dello showcase suggerisce quindi che Jack of Blades tornerà nel prossimo Fable, poiché si conclude con una scena che mostra una figura dall'aspetto familiare che ostacola gli eroi.

Il personaggio oscurato viene mostrato mentre indossa un cappuccio cremisi e brandisce un bastone, mentre è circondato da un'inquietante aura rossa, tutti elementi associati a Jack of Blades.

Considerando che il prossimo capitolo del franchise è stato a lungo presentato come un reboot, l'idea che Playground Games riporti in auge l'antagonista della versione originale sembra rientrare nella sfera delle possibilità.

Al momento della stesura di questo articolo, il nuovo Fable non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che uscirà su piattaforma PC e console Xbox Series X|S.

Restando in tema, Playground Games aveva già anticipato ai suoi fan di non vedere l'ora di mostrarci «tutte le cose meravigliose che hanno creato».