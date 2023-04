Se amate Resident Evil 4, su Steam c'è un horror in offerta a meno di 1 euro

L'uscita di Resident Evil 4 Remake ha sicuramente riportato in auge il franchise, sebbene a quanto pare vi sono anche "figli illegittimi" del passato degni di nota.

Il rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) non è di certo passato inosservato.

Nella recensione di SpazioGames vi abbiamo spiegato come il remake doti Resident Evil 4 del suo vestito migliore, permettendo a fan vecchi e nuovi di godersi un’avventura che ha segnato indubbiamente un prima e un dopo.

Ora, come riportato anche da GameRant, su Steam è apparso un horror in offerta a prezzo davvero stracciato, imperdibile per i fan di Resident Evil.

Cold Fear è infatti un gioco horror che gli appassionati di Resident Evil 4 dovrebbero provare, specie perché è attualmente in vendita a soli 0,99€, l'80% in meno del suo prezzo normale (trovate qui il link).

Questo titolo non si avvicina certo all'alto livello di qualità del remake di RE4, ma è comunque un gioco horror davvero sottovalutato che merita un'occhiata per chi ama i survival dalle tinte action.

Cold Fear è stato sviluppato dall'ormai defunta Darkworks e pubblicato da Ubisoft nel 2005. Il gioco ebbe la sfortuna di uscire solo un paio di mesi dopo l'uscita dell'originale Resident Evil 4.

All'epoca della sua uscita, il titolo in questione ottenne recensioni contrastanti da parte della critica e fu in definitiva un fallimento commerciale, ma è davvero uno dei giochi horror più sottovalutati della sua generazione.

La vendita a prezzo scontato di Cold Fear durerà fino al 29 aprile, quindi vi suggeriamo di fare in fretta.

Inoltre, date un'occhiata anche alle nostre guide e ai nostri suggerimenti per Resident Evil 4 Remake, per dare al ritorno di Leon S. Kennedy la dignità che merita.