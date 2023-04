Steam svela a sorpresa 4 nuovi giochi gratis, disponibili da ora e per sempre

Gli utenti in possesso di un account su Steam possono scoprire tanti nuovi omaggi inaspettati: sullo store di casa Valve è infatti possibile riscattare gratuitamente ben 4 nuovi giochi a sorpresa.

Si tratta infatti di omaggi arrivati direttamente da Young Horses, team responsabile tra gli altri di Bugsnax (lo trovate su Amazon) che ha deciso di rilasciare alcuni dei suoi classici in formato totalmente gratuito.

Non si tratta dunque di una distribuzione a tempo, come successo nel caso del precedente giveaway segnalato nelle scorse ore — purtroppo già terminato — ma di veri e propri titoli gratis che saranno vostri per sempre.

Come segnalato da PC Gamer, non dovrete aspettarvi naturalmente prodotti di grande spessore: Young Horses ha infatti ammesso che si tratta di progetti secondari e che c'è poco motivo di essere delusi, dato che non sarà appunto necessario alcun acquisto aggiuntivo.

I titoli gratuiti in questione sono IndependANT, Antbassador, Snakedate e Octodad (Student Edition): quest'ultimo è probabilmente il nome più noto tra quelli messi a disposizione, dato che si tratta della versione originale di Dadliest Catch, primo gioco rilasciato ufficialmente dallo studio.

Want to see the wacky projects we make between games? Now you can w/ Young Horses Free Range, 4 FREE games now on Steam! 🐎



IndependANT https://t.co/9bL7Qe3ze3

Octodad (Student Edition) https://t.co/KQ1dURuEOI

Antbassador https://t.co/UGCadR2RWt

Snakedate https://t.co/BEiNPx6cZr pic.twitter.com/KW61NHMpio — Bugsnax (YH Games) (@YoungHorses) April 25, 2023

Basterà semplicemente essere in possesso di un account su Steam per accedere a questi folli e divertenti omaggi: potete trovare tutti i dettagli e procedere al riscatto direttamente ai seguenti link ufficiali.

Come anticipavamo in precedenza, non avete alcun limite di tempo per scaricare questi nuovi giochi gratis: sentitevi dunque liberi di procedere con calma e divertitevi con i vostri omaggi.

Restando in tema di giochi gratis, se siete iscritti a Xbox Game Pass potrete approfittare di un grande ritorno: dopo un temporaneo addio, Quantum Break è tornato disponibile gratis nel servizio in abbonamento, anche su PC.

Ma le sorprese per gli abbonati non sono ancora finite qui: da oggi saranno infatti disponibili altri due giochi, gli ultimi previsti per il mese di aprile.