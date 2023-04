Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete poco tempo

Steam ha deciso di sorprendere i suoi utenti con un nuovo gioco gratis riscattabile: si tratta di un titolo attualmente ancora in fase di sviluppo, disponibile dunque in Accesso Anticipato.

Tutti gli utenti che sono in possesso di un account sullo store di casa Valve possono scaricare senza costi aggiuntivi Locked In Mind, un'avventura in stile escape room in cui gli utenti saranno chiamati a risolvere numerosi puzzle.

Si tratta dunque di una produzione adatta per chi vuole risolvere enigmi utilizzando tastiera e mouse (trovate un'ampia scelta di mouse gaming su Amazon), ma che sarà disponibile gratuitamente solo per un periodo limitato.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che, in seguito all'ultimo aggiornamento arrivato il 24 aprile, il titolo smetterà di essere offerto in forma gratuita ma diventerà a pagamento.

Naturalmente questo cambiamento interesserà soltanto i nuovi fan, dato che tutti coloro hanno già aggiunto Locked In Mind sul proprio profilo continueranno a poterlo giocare gratuitamente tutte le volte che lo desidereranno.

In assenza di una vera e propria data ufficiale, non possiamo dunque che consigliarvi di approfittare anche voi di questa occasione prima che sia troppo tardi: potete riscattare questo nuovo gioco gratis di Steam al seguente indirizzo, facendo semplicemente clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare a scaricarlo.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da scaricare su PC, vi ricordiamo che proprio a partire da oggi sarà disponibile un nuovo omaggio su Game Pass.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche su Epic Games Store sono ancora disponibili due giochi gratis, con i prossimi omaggi che dovrebbero invece essere rilasciati regolarmente a partire da domani.

Infine, se siete iscritti all'abbonamento di casa Amazon, non dimenticatevi di controllare tutti gli omaggi offerti da Prime Gaming: la scorsa settimana sono stati offerti in regalo addirittura 4 titoli da scaricare su PC.