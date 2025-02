Scontro tra ciurme e stili di lotta esplosivi: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è IN OFFERTA!

Se amate l’azione, il caos e le storie avvincenti, questa è l’occasione perfetta per voi! Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è disponibile su Instant Gaming con uno sconto del 24%, a soli 45,79€ invece di 60€. Un’occasione imperdibile per tuffarsi in un’avventura piratesca ricca di combattimenti e colpi di scena!

In questo nuovo capitolo, vestirete i panni di Goro Majima, un ex-yakuza che si risveglia su un’isola remota senza memoria. Deciso a scoprire il suo passato, si lancia in un’avventura nei mari tropicali, affrontando bande di pirati moderni e criminali senza scrupoli. Accompagnato da Noah, il ragazzo che gli ha salvato la vita, dovrà navigare tra tradimenti, battaglie spettacolari e la ricerca di un tesoro leggendario. L’azione è frenetica e ricca di colpi di scena, con combattimenti che spaziano dagli scontri corpo a corpo alle battaglie navali.

Uno degli elementi più affascinanti è la possibilità di personalizzare la propria nave e creare una ciurma formidabile. Le battaglie tra navi si trasformano rapidamente in spettacolari duelli all’arma bianca, dove dovrete abbordare le imbarcazioni nemiche e sconfiggere il loro capitano. Il sistema di combattimento permette di alternare tra due stili unici: "Cane pazzo", che privilegia velocità e agilità, e "Lupo di mare", che sfrutta armi piratesche per infliggere danni devastanti. Ogni mossa è studiata per offrire una combinazione di spettacolarità e strategia, rendendo ogni scontro un’esperienza esaltante.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è ora disponibile su Instant Gaming con il 24% di sconto, a soli 45,79€. Pronti a salpare per un’avventura indimenticabile?

