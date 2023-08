Sconti su Nintendo eShop: i migliori giochi Nintendo in offerta ora

Vi ricorderete sicuramente del recente lancio dei saldi multiplayer per Nintendo Switch, che ha portato Nintendo eShop ad accogliere sulle sue pagine dei tagli di prezzo su numerosi videogame pensati per essere goduti soprattutto in compagnia.

Una cosa piuttosto eccezionale a cui abbiamo assistito con questi sconti è la presenza di tagli di prezzo anche per i giochi prodotti proprio da Nintendo – e sappiamo tutti che vedere i first-party della grande N proposti anche solo a pochi euro in meno rispetto al costo di listino è di solito un eccezione. Vediamo, allora, quali sono in promozione e a che prezzi sono proposti.

Giochi Nintendo in saldo ora su eShop

Animal Crossing: New Horizons a 44,99€ anziché 59,99€

a 44,99€ anziché 59,99€ Mario Party Superstars a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Luigi's Mansion 3 a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Donkey Kong Country: Tropical Freeze a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Mario Tennis Aces a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Kirby Star Allies a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Mario Golf: Super Rush a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ WarioWare: Get it Together! a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ Pokkén Tournament DX a 39,99€ anziché 59,99€

Potete vedere anche le (tante) altre proposte in sconto al momento direttamente andando a dare un'occhiata a questo link a Nintendo eShop, o direttamente sulla vostra console accedendo all'icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell'elenco possono essere fruiti e giocati con tutte le versioni di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate ormai piuttosto facilmente anche su Amazon), sia che siate in possesso della standard, sia che vi siate fiondati sulla piccola ed estremamente portatile Lite. L'unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.