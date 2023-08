Nintendo eShop, i migliori giochi in sconto con i Saldi Multiplayer

In occasione di questa coda estiva, Nintendo ha deciso di lanciare sul suo Nintendo eShop una nuova ondata di sconti, questa volta battezzati Saldi Multiplayer.

Come suggerisce il nome, queste promozioni vi permetteranno di risparmiare su una selezione di titoli da giocare in compagnia, con tagli di prezzo fino al 67% degli abituali costi di listino. E tra i nomi coinvolti, come noterete, ci sono anche diverse produzioni first-party.

Abbiamo quindi deciso di dare un'occhiata in lungo e in largo, per segnalarvi quelli che sono i migliori giochi attualmente in sconto. Le promozioni rimarranno attive fino al 27 agosto, quindi avete ancora qualche giorno per valutare che giochi acquistare.

Saldi Estivi: migliori offerte su Nintendo eShop

Mario Party Superstars a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Animal Crossing: New Horizons a 44,99€ anziché 59,99€

a 44,99€ anziché 59,99€ Donkey Kong Country: Tropical Freeze a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Kirby Star Allies a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Monster Hunter Rise a 15,99€ anziché 39,99€

a 15,99€ anziché 39,99€ Luigi's Mansion 3 a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ LEGO Harry Potter Collection a 10,79€ anziché 39,99€

a 10,79€ anziché 39,99€ Mario Tennis Aces a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ WarioWare: Get it Together! a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ FIFA 23 a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ LEGO Worlds a 4,79€ anziché 29,99€

a 4,79€ anziché 29,99€ Sonic Mania a 7,99€ anziché 19,99€

a 7,99€ anziché 19,99€ Broforce a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Overcooked: Special Edition a 3,99€ anziché 19,99€

Per vedere tutti i giochi attualmente in promozione su Nintendo eShop, visitate questa pagina. A questo indirizzo trovate invece l'hub specifico dei saldi multiplayer.

Vi ricordiamo che potete verificare gli sconti anche direttamente sulla vostra Nintendo Switch (se non ne avete ancora una, potete comprare la Lite su Amazon). Per ogni approfondimento sul mondo Nintendo, non dimenticate di dare un'occhiata all'hub di SpazioGames interamente a tema Nintendo.