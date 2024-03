Sconti primaverili di Epic Games Store trapelati in anticipo

I dettagli dei consueti sconti primaverili dell'Epic Games Store a quanto pare sono trapelati prima dell'annuncio ufficiale.

In maniera simile ma non identica rispetto al catalogo di Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) vi basterà essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare le offerte che desiderate.

Questo, senza contare anche i giochi gratis rilasciati a cadenza settimanale, l'ultimo dei quali disponibile da ieri.

Secondo il sempre affidabile dataminer billbil-kun, la promozione avrà inizio il 14 marzo e durerà due settimane (via VGC).

I giochi che saranno scontati includono EA Sports FC 24 a €13,99 (80% di sconto), Skull and Bones a €44,99 (25% di sconto) e Prince of Persia: The Lost Crown a €29,99 (40% di sconto).

Su Dealabs è stata pubblicata una selezione più ampia di offerte che sembrano essere incluse nella vendita. Le trovate poco sotto, con il nuovo prezzo di riferimento.

The Lord of the Rings: Return to Moria: 24.79€

Hogwarts Legacy: 29.99€

Star Wars Jedi: Survivor: 31.49€

Tchia Oléti Edition: 17.49€

Battlefield 2042: 8.99€

Red Dead Redemption 2: 19.79€

Alan Wake 2: 39.99€

Dead Island 2: 32.99€

Cyberpunk 2077: 29.99€

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 14.99€

Disney Dreamlight Valley: 29.99€

Ovviamente, restiamo in attesa delle conferme ufficiali del caso da parte dell'azienda, in modo da scoprire tutte le offerte primaverili ufficiali.

Ricordiamo che, secondo Epic, l'Epic Games Store ha registrato oltre 270 milioni di clienti nel 2023 e 75 milioni di utenti attivi mensili a dicembre.

Ma non solo: se volete saperne di più sui titoli gratuiti i catalogo ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.