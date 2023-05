Sconti PlayStation: i migliori giochi e accessori a prezzo basso coi Days of Play

Via PlayStation Blog è stato confermato che a breve prenderanno il via i Days of Play 2023, con una valanga di sconti su una pletora di titoli e non solo.

L'iniziativa prenderà il 2 giugno alle 00:01 e termina il 12 giugno alle 23:59, ora locale di ciascuna regione.

Il sito Days of Play ufficiale verrà aggiornato con ulteriori informazioni nel corso della settimana.

Tenete presente che le offerte potrebbero variare a seconda della regione e saranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Tra le varie cose è possibile prendere o estendere il vostro abbonamento PlayStation Plus durante i Days of Play a un prezzo scontato.

Ma non solo: anche per i giocatori italiani è possibile festeggiare il lancio di direct.playstation.com con sconti su accessori e giochi per PS5 selezionati utilizzando i seguenti codici promozionali:

Utilizza il codice DOPSAVE15 per uno sconto massimo del 15% su accessori per PS5 selezionati, tra cui la base di ricarica DualSense, la telecamera HD, il telecomando per contenuti multimediali, le cuffie wireless con microfono Pulse 3D e coperture della console PS5 selezionate.

Utilizza il codice DOPSAVE40 per uno sconto massimo del 40% su giochi per PS5 selezionati.

Sullo store PlayStation Gear è possibile inoltre avere il 20% di sconto su articoli selezionati e la spedizione gratuita su tutti gli ordini utilizzando il codice promozionale DAYSOFPLAY23.

Infine, una vasta gamma di giochi digitali e contenuti aggiuntivi su PlayStation Store saranno offerti a prezzo basso all’inizio dei Days of Play.

Parlando sempre del mondo Sony, il boss Jim Ryan ha deciso di "difendere" il recente PlayStation Showcase dagli attacchi dei detrattori, viste le critiche di queste ore.

Ma non solo: Sony ha da poco presentato anche la sua PlayStation Project Q, pensata per il gioco remoto da PS5: ma cosa significa e come funzionerà? Ve lo cerchiamo di spiegare noi.