PlayStation Showcase ha offerto «il migliore e più vario catalogo di giochi», secondo Jim Ryan

Il PlayStation Showcase si è tenuto durante la serata del 24 maggio, un evento in cui Sony ha mostrato alcuni dei titoli che arriveranno nei prossimi mesi.

Le novità che andranno a toccare anche PlayStation 5 (la potete comprare su Amazon) sono molteplici, ma a quanto pare l'evento non è andato giù a tutti.

Lo showcase, che abbiamo seguito su queste stesse pagine, portava con sé un grande carico di hype, in parte deluso.

Al netto delle buone intenzioni lo Showcase sembra aver deluso una fetta di fan, sebbene ora sia il boss PlayStation a parlarne.

Come riportato anche da PushSquare, Jim Ryan ha infatti "difeso" il recente PlayStation Showcase dagli attacchi dei detrattori.

In un comunicato stampa, Ryan afferma che il livestream ha dimostrato «l'incrollabile impegno di Sony nell'offrire ai fan il migliore e più vario catalogo di giochi possibile».

«I nostri fan si aspettano e meritano una cadenza costante di contenuti straordinari. La presentazione di oggi dimostra il nostro costante impegno nell'offrire loro il migliore e più vario catalogo di giochi possibile.

Evidenzia inoltre l'enorme popolarità e la potenza della PS5, mentre la comunità globale di sviluppatori si mobilita per spingere al massimo le sue capacità avanzate.

Stiamo investendo molto nel futuro con hardware innovativi e all'avanguardia come PlayStation VR2 e il nuovo Project Q, e la nostra espansione nel settore dei giochi per PC, dispositivi mobili e Live Service sta trasformando il modo e il luogo in cui i nostri contenuti possono essere fruiti».