PlayStation Store, al via "Il Pianeta degli Sconti" fino al 90%: ecco i migliori

PlayStation Store ha appena dato ufficialmente il via alla nuova promozione "Il Pianeta degli Sconti", proponendo un "mondo" di nuovi giochi in offerta per tutti i fan PS5 e PS4.

La nuova offerta vi permetterà di risparmiare infatti fino al 90% su alcuni dei prodotti di maggior successo per le console di casa PlayStation: un'ottima occasione per tutti coloro vogliano ampliare il loro catalogo su PS5 (la trovate in sconto su Amazon).

Alcuni esempi che vogliamo segnalarvi sono sicuramente le edizioni Deluxe e Ultimate di Gotham Knights e Red Dead Redemption 2, che oggi potranno essere vostre con sconti rispettivamente del 67% e del 70%.

Ma potrete approfittare anche di offerte sulle più amate esclusive PlayStation: per esempio, l'edizione Digital Deluxe di The Last of Us Part II è in sconto del 40%, mentre God of War e Bloodborne potranno essere vostri a metà prezzo.

Come vi anticipavamo in apertura, potrete trovare anche piccole perle nascoste disponibili con sconti fino al 90%: una di queste è Outlast 2, un terrificante survival horror che oggi potrete acquistare a soli 2,99€.

Queste sono solo alcune delle numerose offerte che potrete trovare già da oggi con Il Pianeta degli Sconti: potete consultare la lista completa al seguente indirizzo, che include anche numerosi contenuti aggiuntivi.

Per aiutarvi nella vostra scelta, di seguito vi riporteremo invece i migliori giochi in sconto su PlayStation Store, appositamente selezionati dalla nostra redazione:

Assassin's Creed IV Black Flag a 7,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 60%

a 7,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 60% Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Castle Crashers Remastered a 6,79€ (anziché 16,99€) - Sconto del 60%

a 6,79€ (anziché 16,99€) - Sconto del 60% Chained Echoes a 19,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 20%

a 19,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 20% Dragon Ball Xenoverse 2 a 4,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 75% Dying Light Definitive Edition a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80% Final Fantasy X/X-2 HD Remaster a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% God of War a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Gotham Knights: Deluxe a 31,34€ (anziché 94,99€) - Sconto del 67%

a 31,34€ (anziché 94,99€) - Sconto del 67% Grand Theft Auto V (PS5 + PS4) a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

(PS5 + PS4) a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Kingdom Come: Deliverance a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80%

a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80% Life is Strange Remastered Collection a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Mortal Kombat 11 Ultimate a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75%

a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75% Nioh Collection a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Outlast 2 a 2,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 90%

a 2,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 90% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70%

a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70% Return to Monkey Island a 17,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 30%

a 17,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 30% The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition a 21,99€ (anziché 54,99€) - Sconto del 60%

a 21,99€ (anziché 54,99€) - Sconto del 60% The Last of Us Parte II Digital Deluxe a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Uncharted 4 + L'eredità Perduta a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

Tutte le offerte proposte con Il Pianeta degli Sconti termineranno ufficialmente l'8 giugno alle ore 00.59: avete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra poche ore termineranno ufficialmente gli sconti proposti con la promozione "Grandi Giochi, Grandi Affari": per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo riepilogato per voi tutti i migliori prodotti ancora disponibili a meno di 20 euro e tutte le gemme imperdibili che costano meno di 15 euro.