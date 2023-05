Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 15 euro con i "Grandi Affari"

La promozione "Grandi Giochi, Grandi Affari" di PlayStation Store si sta ufficialmente avviando alla sua conclusione: dal prossimo mercoledì dovrebbe infatti essere svelata una nuova serie di offerte per i fan su PS5 e PS4.

Gli ultimi sconti di PS Store permettono di approfittare di numerose occasioni imperdibili per tutti i giocatori su console, grazie a sconti che arrivano addirittura fino all'86%: tra questi vi sono anche perle a piccoli prezzi, che vi permetteranno di portarvi a casa capolavori anche a meno di 15 euro.

Anche questo fine settimana abbiamo dunque pensato di aiutarvi nella vostra scelta e segnalarvi tutti i migliori titoli che potrete acquistare a basso prezzo: troverete anche le produzioni più premiate, come The Witcher III Wild Hunt che oggi può essere vostro a soli 14,99€ (se preferite l'edizione fisica, trovate la Complete Edition su Amazon).

In vista dell'uscita del quarto capitolo, potreste voler prendere in considerazione anche l'acquisto di Diablo II Resurrected, la nuova edizione di uno degli episodi più amati della saga oggi disponibile con uno sconto del 67%.

Non mancherà anche lo spazio per i grandi classici in esclusiva per le console PlayStation: segnaliamo, per esempio, God of War III Remastered e Horizon Zero Dawn Complete Edition a soli 9,99€.

Questi sono naturalmente solo alcuni piccoli esempi: di seguito troverete una nostra selezione dei migliori giochi in sconto a meno di 15 euro su PlayStation Store.

Assassin's Creed Origins a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86%

a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86% Batman: Arkham Collection a 11,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'80%

a 11,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'80% Crash Team Racing Nitro-Fueled a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65%

a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65% Diablo II Resurrected a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67%

a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Mortal Kombat 11 a 12,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 75%

a 12,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 75% Resident Evil 3 a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Watch Dogs: Legion a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

I giochi in offerta su PlayStation Store a prezzi ridotti sono davvero numerosi: il nostro consiglio è quello di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

E se avete ancora voglia di sconti, vi raccomandiamo anche la nostra selezione di giochi da acquistare a meno di 20 euro.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la prossima settimana sarà molto speciale per i fan delle console Sony: tra pochi giorni arriverà infatti il nuovo evento PlayStation Showcase.