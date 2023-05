PlayStation Store, al via gli sconti "Grandi Giochi, Grandi Affari" fino all'86%: ecco i migliori

Da questo momento è ufficialmente partita la nuova promozione "Grandi Giochi, Grandi Affari" su PlayStation Store, con tanti imperdibili sconti fino all'86% per gli utenti PS5 e PS4.

Come è facilmente intuibile dal nome scelto per la promozione, Sony ha infatti deciso di selezionare diversi videogiochi di successo a prezzi da non lasciarsi scappare: un'ottima occasione, dunque, per aggiungere nuovi prodotti al vostro catalogo digitale.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è FIFA 23, che oggi potrà essere vostro con uno sconto del 60% per l'edizione PS5 (lo trovate anche su Amazon, se lo preferite fisico) o, in alternativa, il 70% in meno per la versione PS4.

Tra i tanti giochi in offerta segnaliamo anche il 25% di sconto per l'edizione Cassaforte di Call of Duty Modern Warfare II e la riduzione di prezzo del 50% per l'edizione Digital Deluxe di Forspoken, l'esclusiva PS5 di Square Enix.

L'offerta più interessante è invece Assassin's Creed Origins: il celebre capitolo della saga di Ubisoft può infatti essere vostro addirittura a meno di 10 euro, grazie allo sconto dell'86% sul prezzo finale.

Potete consultare voi stessi tutte le offerte direttamente al seguente indirizzo: per facilitarvi la scelta, di seguito troverete invece i migliori sconti su PlayStation Store selezionati da noi.

A Plague Tale: Requiem a 38,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 35%

a 38,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 35% Assassin's Creed Origins a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86%

a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86% Call of Duty: Modern Warfare II Edizione Cassaforte a 82,49€ (anziché 109,99€) - Sconto del 25%

a 82,49€ (anziché 109,99€) - Sconto del 25% Crash Bandicoot 4: It's About Time a 23,09€ (anziché 69,99€) - Sconto del 67%

a 23,09€ (anziché 69,99€) - Sconto del 67% Days Gone a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Dead Space Edizione Digital Deluxe a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30%

a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30% Diablo Prime Evil Collection a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% EA Sports PGA Tour Deluxe Edition a 56,99€ (anziché 94,99€) - Sconto del 40%

a 56,99€ (anziché 94,99€) - Sconto del 40% Far Cry 6 Game of the Year Edition a 35,99€ (anziché 119,99€) - Sconto del 70%

a 35,99€ (anziché 119,99€) - Sconto del 70% FIFA 23 PS5 a 31,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 60%

a 31,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 60% Football Manager 2023 Console a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Forspoken Digital Deluxe Edition a 52,49€ (anziché 104,99€) - Sconto del 50%

a 52,49€ (anziché 104,99€) - Sconto del 50% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Need for Speed Unbound a 23,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 70%

a 23,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 70% Sackboy Una Grande Avventura a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58%

a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58% Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40%

a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40% The Callisto Protocol: Digital Deluxe Edition PS5 a 53,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 40%

a 53,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 40% The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Watch Dogs: Legion a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85% WWE 2K23 Edizione Deluxe a 74,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 25%

Vi ricordiamo che tutti i nuovi sconti di PlayStation Store termineranno il 25 maggio alle ore 00.59: avete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi anche che oggi è l'ultimo giorno per approfittare delle offerte dedicate alla Settimana d'Oro sulle migliori produzioni giapponesi dello store.

Inoltre, oggi termineranno ufficialmente anche i saldi di maggio: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche segnalato per voi i migliori giochi a meno di 20 euro e quelli sotto i 10 euro.