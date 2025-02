Sconti esclusivi fino al 20% con MW Club su MediaWorld!

Dal 7 al 14 febbraio 2025, MediaWorld ti regala una settimana di sconti imperdibili grazie a MW Club, l’esclusivo programma dedicato ai clienti registrati. Solo online, potrai approfittare di sconti fino al 20% su una vasta selezione di prodotti, perfetti per aggiornare la tua casa, il tuo ufficio o il tuo setup tecnologico.

Ecco cosa ti aspetta:

Grandi elettrodomestici e incasso : sconti fino al 20% per chi vuole rinnovare la cucina o rendere la propria casa più efficiente.

: sconti fino al 20% per chi vuole rinnovare la cucina o rendere la propria casa più efficiente. Aspirazione e piccoli elettrodomestici : fino al 30% di sconto su prodotti pratici e funzionali, ideali per una casa sempre in ordine.

: fino al 30% di sconto su prodotti pratici e funzionali, ideali per una casa sempre in ordine. Smartphone e computer: sconti fino al 15% per aggiornare i tuoi dispositivi con le ultime tecnologie.

sconti fino al 15% per aggiornare i tuoi dispositivi con le ultime tecnologie. Audio, cuffie e wearable : approfitta di riduzioni fino al 20% per vivere un’esperienza sonora di qualità superiore o restare sempre connesso con gli ultimi modelli di smartwatch.

: approfitta di riduzioni fino al 20% per vivere un’esperienza sonora di qualità superiore o restare sempre connesso con gli ultimi modelli di smartwatch. Smart home : crea una casa più intelligente con sconti fino al 20% su dispositivi per la domotica.

: crea una casa più intelligente con sconti fino al 20% su dispositivi per la domotica. Giocattoli e accessori console: divertimento assicurato con sconti fino al 15% su giochi e accessori per le tue console preferite

Solo per i membri MW Club

Ricorda che questa promozione esclusiva è riservata agli iscritti a MW Club, il programma gratuito che ti offre vantaggi esclusivi e promozioni dedicate. Registrarsi è semplice e veloce: accedi al sito MediaWorld, crea il tuo account e inizia subito a risparmiare!

Non perdere l’occasione di acquistare i prodotti che desideri a prezzi scontati. Visita il sito di MediaWorld dal 7 al 14 febbraio 2025, esplora le offerte e aggiungi i tuoi articoli preferiti al carrello. Ma fai in fretta: le promozioni MW Club sono valide solo per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte!