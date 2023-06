Scheda video MSI RTX 3060 con 30% di sconto! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione "Gaming Experience".

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l'opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un'ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta, spicca la scheda video MSI RTX 3060 Ventus 2X 12G OC, che potete acquistare a soli 349,99€ invece dei 499,99€ di listino, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 150€. Un'opportunità da non perdere per acquistare una scheda video di alta qualità a un prezzo scontato!

Con i suoi 12GB di memoria GDDR6 e la GPU GA106, MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC è una potente scheda grafica progettata per offrire prestazioni eccellenti ai gamers e ai professionisti della creazione di contenuti.

MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC vanta una frequenza di boost fino a 1.807 MHz e un bus di memoria a 192 bit e supporta le tecnologie DLSS e Ray Tracing, per un'immersione ancora più completa nei vostri giochi preferiti.

Dotata di due ventole Torx 3.0, MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC è in grado di mantenere le temperature a livelli ottimali, anche durante le sessioni di gioco più intense. Il design del dissipatore di calore è ottimizzato per garantire un raffreddamento efficiente e silenzioso.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione "Gaming Experience" offre numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alla scheda video MSI RTX 3060 Ventus 2X 12GB OC menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui le migliori TV gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete.