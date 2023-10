Satoru Iwata lavorò anche a Pokémon Oro/Argento, con ciò che amava fare di più

Satoru Iwata è stato, tra le tante cose, anche un programmatore di grandissimo talento, che mise a disposizione non solo per le proprietà intellettuali della sua HAL Laboratory ma, a quanto pare, anche per Pokémon Oro e Argento.

L'amata generazione che tutti i fan ricordano con nostalgia, e che potranno rievocare probabilmente anche con la nuova serie live-action mostrata di recente, ebbe il contributo tecnico dello scomparso ex-presidente di Nintendo.

Nel nuovo appuntamento della celebre serie Did You Know Gaming?, i mini documentari in cui vengono raccontate curiosità e segreti relative al mondo dei videogiochi, si esplorano proprio Pokémon Oro e Argento.

Tra i tanti dettagli viene spiegato anche come Satoru Iwata lavorò ai due titoli. Il fatto era più o meno noto ma, per via di una mancata conferma del suo apporto reale alla produzione, non c'era mai stata una sorta di ufficialità.

Grazie alle indagini fatte dagli autori del video ora sappiamo cosa fece Iwata per Oro e Argento. La cosa che amava fare di più: programmare.

Satoru Iwata scrisse un algoritmo per Pokémon Oro e Argento. Il codice faceva risparmiare una frazione di secondo all'inizio delle battaglie, traducendosi di fatto in tempi di caricamento più rapidi. A quanto pare, l'algoritmo era basato su ciò che il defunto presidente di Nintendo aveva prodotto per EarthBound e altri titoli di HAL Laboratory, già all'epoca piccoli miracoli dal punto di vista tecnico.

Inoltre, sempre grazie al suo algoritmo, Pokémon Oro e Argento riuscivano ad occupare meno spazio degli altri titoli sulla cartuccia per Game Boy, dando a Game Freak la possibilità di inserire altri contenuti.

Questo è solo l'ennesimo lascito di uno straordinario uomo della storia dei videogiochi, che ci manca sempre di più. Ultimamente anche Shigeru Miyamoto e Reggie Fils-Aimé si sono fermati a ricordare il grande impatto nelle loro vite, oltre che nel lavoro.

Anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha omaggiato Iwata, con una serie di missioni davvero commoventi.

Se volete riscoprire la vita di Satoru Iwata, in Italia è arrivato tempo fa il libro "Chiedi a Iwata", che trovate al miglior prezzo.