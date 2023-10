Pokémon, il trailer della nuova serie live-action è una bomba di nostalgia

Pokémon continua a puntare sulla nostalgia, soprattutto per i fan più attempati, e PokéTsume è una dichiarazione d'amore per lo storico brand di creature collezionabili.

Largo quindi all'astio per Scarlatto e Violetto (che si è anche aggiornato con i DLC che trovate ), perché questo show rievoca i sentimenti più "caldi" per quanto riguarda il mondo Pokémon.

Probabilmente per quello stesso pubblico che è trasalito nello scoprire che Pokémon Giallo ha compiuto da poco 25 anni, e che verrà colpito duramente da PokéTsume.

Pocket ni Boken o Tsumekonde ("Riempi le tue tasche di avventura" o qualcosa del genere), noto anche con il nome abbreviato PokéTsume, ha svelato proprio oggi il suo primo trailer (tramite Crunchyroll News).

Il trailer mostra per la prima volta la protagonista Madoka Akagi e il cast di personaggi che la circondano, uno dei quali interpretato interpretato dalla doppiatrice di Haruhi Suzumiya, Aya Hirano.

PokéTsume è la storia di Madoka Akagi (interpretata da Nanase Nishino, fan sfegata dei Pokémon) che si sta trasferendo a Tokyo per perseguire il suo sogno di diventare una creator.

Cresciuta come molti videogiocatori con i primi videogiochi della saga di Nintendo, come regalo per questa nuova vita riceve un Game Boy Pocket e una copia di Pokémon Rosso. Una metafora della nuova avventura a Tokyo che si intreccia con quella dell'allenatore del titolo per Game Boy, e che punta ovviamente sulla nostalgia.

Mescolando le sfide della vita di tutti i giorni con il viaggio dell'allenatore per diventare il campione della Lega Pokémon, lo show fa chiaramente leva sul passato con tanto di suoni e musiche originali inserite nella narrazione della vita di Madoka Akagi.

La serie andrà in onda in Giappone a partire dal 19 ottobre prossimo, con una serie di puntate da 30 minuti che ancora non hanno una distribuzione ufficiale al di fuori del Sol Levante.

